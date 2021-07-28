Пять из восьми экономистов ожидают, что ВВП вырос на 9,5–11,5%, один считает, что он увеличился на 6,5%, а один надеется на рост составил целых 18%.

По мнению экспертов, экономика страны росла по сравнению с сопоставимой базой, когда во втором квартале прошлого года началась пандемия и были введены жесткие карантинные меры. При этом экономика сильно сократилась. В этом году показатели росли в промышленности, в экспорте и торговли.

Эксперты считают, что на быстрый рост ВВП Литвы во втором квартале также повлияло то, что успешные показатели этого периода сопоставляются с худшими показателями за всю пандемию.

"Сработал очень явный эффект сопоставительной базы, поскольку прошлогодний карантин был значительной более эффективным и строгим, чем в этом году", – сказала BNS старший экономист компании INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас прогнозирует рост ВВВ в 10,1%, а также отмечает, что показатели даже наиболее пострадавших от пандемии сфер бизнеса, таких, как, например, гостиничного или ресторанного сектора, значительно лучше, чем год назад, поскольку в апреле-июне прошлого года они были закрыты.

Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис, ожидающий рост в 9,7%, также отмечает, что в начале пандемии потребление населения было очень подавлено, упал объем инвестиций, объемы промпроизводства и экспорта.

"Во втором квартале этого года, несмотря на затянувшийся карантин, мы видели совершенно противоположные тенденции – процветание промышленности, экспорт и розничную торговлю, ставящие новые рекорды", – утверждает он.

В качестве еще одного фактора роста ВВП экономисты выделяют рост промышленности. В апреле и мае ее продукция выросла более чем на одну четвертую, а отдельные ее отрасли фиксируют рекордные показатели производства.

Партнер агентства Brandnomika, экономист Александр Изгородин, считает, что успеху во втором квартале способствовали карантинные послабления, вакцинация и быстрое оживление экономики весной и летом. По его словам, показатели экспорта и промышленности в Литве по-прежнему растут благодаря производству в стране реагентов для вакцин.

"Если бы у нас не было фабрики Thermofisher Scientific, рост промышленности и в целом внутреннего валового продукта был бы более медленным", – сказал BNS экономист.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас был самым оптимистичным – он прогнозирует рост ВВП в 18%.

"Во втором квартале экономика Литва уже может вернуться в свою потенциальную колею роста – так, словно кризиса и не было. Это хорошая тенденция, поскольку она повышает вероятность минимизации долговременного негативного воздействия кризиса на экономику", – сказал Ж. Маурицас.

Некоторые экономисты считают, что во второй половине года также будет происходить интенсивный экономический рост.

"В целом в Литве еще днем с огнем сложно найти плохие и ухудшающиеся макроэкономические показатели. Единственным индикатором, вызывающим беспокойство, являются темпы вакцинации. Все же вероятность еще одного строго карантина, который мог бы изменить экономические тенденции, остается низкой", – сказал экономист.

Однако, по словам Ж. Маурицаса, во втором полугодии экономический рост должен замедлиться. По его словам, рекордная активность на рынке жилья определила быстрый рост продаж в торговле, однако новейшие данные других западно-европейских стран и США демонстрируют, что энтузиазм жителей немного может погасить растущая инфляция и снижение активности на рынке недвижимости.

Департамент статистки опубликует показатели ВВП за второй квартал в эту пятницу.