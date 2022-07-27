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Во втором квартале этого года многие отрасли литовской экономики продемонстрировали рост, хотя и более медленными темпами, что увеличило валовой внутренний продукт (ВВП) страны на 1,4-3,2% за год, утверждают экономисты, опрошенные BNS. Несмотря на это, некоторые из них отмечают, что квартальное изменение будет отрицательным, многие респонденты прогнозируют рецессию во второй половине года.
Eurai
Eurai
© DELFI / Josvydas Elinskas

Каждый седьмой экономист утверждал, что ВВП вырос на 1,4% во втором квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года, двое прогнозируют рост в 2%, а еще двое - от 2,6 до 2,7%. Один указал, что ВВП вырос на 3,2%. Другой аналитик полагает, что экономика сократилась на 0,5% за год.

Экономисты отмечают, что в апреле-июне результат ВВП ухудшили вялый рост внутреннего спроса, результаты сектора розничной торговли и высокая инфляция. Тем не менее, некоторые говорят, что многие секторы экономики оказались удивительно устойчивыми как к геополитическим вызовам, так и к энергетическому кризису и продолжающимся сбоям в цепочке поставок.

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Аналитик INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене говорит, что промышленная отрасль по-прежнему демонстрировала устойчивость во втором квартале, но омраченные ожидания потребителей в связи с войной и стремительной инфляцией задушили развитие потребления домохозяйств.

Экономист Александр Изгородин отметил, что на снижение потребления в Литве повлияло и все более заметное общественное обсуждение грядущего экономического кризиса.

Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис, ставящий на самый оптимистичный прогноз – рост ВВП в 3,2% - обращает внимание на то, что до сих пор многие секторы экономики были чрезвычайно устойчивыми.

"Ожидания людей немного снизились, но ни война в Украине, ни невиданная за четверть века инфляция не принесли существенных изменений в потребительское поведение. Объемы строительства выросли на 4%, вероятно, и другие корпоративные инвестиции по-прежнему быстро росли", - сказал он BNS.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас подчеркнул, что сфера питания, расселения, культуры, искусства, спортивных мероприятий внесла положительный вклад в ВВП, но влияние этих сфер на экономику относительно невелико. Влияние транспорта на ВВП было в основном негативным из-за падения грузоперевозок по железной дороге и снижения погрузок в Клайпедском порту.

Часть экономистов прогнозируют, что во втором квартале этого года, по сравнению с первым, изменения в экономике Литвы будут отрицательными. Кроме того, шесть из семи экспертов заявили, что в этом году в Литве может наступить рецессия, но некоторые полагают, что она будет носить технический характер.

По мнению экономиста банка Luminor Жигимантаса Маурицаса, Литве не избежать рецессии. По его словам, в первом полугодии экономика страны по-прежнему показывает быстрый экономический рост по инерции, а вот на второе полугодие эксперт прогнозирует падение в 0,5%.

По мнению Повилаускаса, возрастает вероятность рецессии, в основном это связано с высокими ценами на природный газ и электроэнергию и растущей угрозой нехватки газа в некоторых странах ЕС в зимний период.

Департамент статистики опубликует предварительную оценку ВВП за второй квартал в пятницу.

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