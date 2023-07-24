Экономисты скептически расценивают попытки привлечь зарубежные банки в Литву

"Если бы они пришли, было бы очень здорово. Тогда бы рабочие места хорошо оплачивались, и тому подобное. Если бы все-таки они не пришли, я думаю, это не сильно изменило бы конкуренцию. В этом вся суть, что мы своими законами вынудили банки изменить свое отношение. И практически в нашей банковской системе нет центральных офисов в Литве, они все либо в Латвии, либо в Эстонии – это главная проблема. Не думаю, что вся суть в приходе или уходе", – сказал М. Дубниковас.