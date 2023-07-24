Экономисты скептически расценивают попытки привлечь зарубежные банки в Литву

Тем не менее, по их мнению, вероятность того, что сюда придут центрально- или западноевропейские банки – невелика, и на это может повлиять принятый недавно временный взнос солидарности.
Экономист Альгирдас Барткус утверждает, что в Литве нужны новые банки, потому что повышение конкуренции повлияет на экономическое положение и кредитную политику страны. Также, по его словам, в таком случае Литва не так сильно пострадала бы от возможного локального экономического кризиса в Скандинавии.
"В нашей стране практически весь коммерческий банкинг сосредоточен в руках собственников из одного региона — Скандинавии. Если бы в Скандинавии возник какой-то локальный экономический кризис, (...) который затронул бы только их, не исключено, что это сильно повлияло бы и на кредитную политику наших коммерческих банков", — сказал А. Барткус агентству ELTA.
"Такое бывало не раз, и во время финансового кризиса 2008 г., когда он начался из-за финансовых трудностей, которые эти коммерческие банки испытали в Скандинавии, была жестко ограничена кредитная политика в странах Балтии, где эти банки действовали", – отметил он.
Эксперт также подчеркнул, что новые банки важны, поскольку нынешний принцип "ножниц", когда различаются условия кредитования населения и бизнеса, неблагоприятен.
"Речь идет о том, какой процент коммерческий банк устанавливает по кредиту и какой процент он предлагает за вклады. Проценты по кредитам актуальны не только для домохозяйств или физических лиц, берущих потребительские кредиты, ипотеку или Бог весть на что еще, но и для компаний, которые тоже берут кредиты", — пояснил экономист.
"У нас здесь есть два важных участника —население и предприятия. Вес ни одного из них не меньше и не больше, он одинаково важен. Когда жители или предприятия берут кредиты под высокие проценты, а по своим вкладам получают не очень высокие проценты, то такое сложившееся положение – не лучшее. Большее количество на рынке, большая конкуренция между коммерческими банками обуславливает то, что размах "ножниц" будет не так широк", — констатировал он.
Между тем экономист Марюс Дубниковас заверил, что было бы "здорово", если бы в страну пришли новые банки, однако это, в принципе, не изменит конкуренцию. Он подчеркнул, что самая большая проблема заключается в том, что в Литве нет офисов центробанков.
"Если бы они пришли, было бы очень здорово. Тогда бы рабочие места хорошо оплачивались, и тому подобное. Если бы все-таки они не пришли, я думаю, это не сильно изменило бы конкуренцию. В этом вся суть, что мы своими законами вынудили банки изменить свое отношение. И практически в нашей банковской системе нет центральных офисов в Литве, они все либо в Латвии, либо в Эстонии – это главная проблема. Не думаю, что вся суть в приходе или уходе", – сказал М. Дубниковас.
"В Литве маленький рынок, (...) 2,7 млн жителей с банковскими счетами — это очень маленький рынок, сравнимый с населением одного крупного города. Поэтому банки к нам и не приходят. Несмотря на заявления о том, что они приглашаются или придут, или их пригласят, они не приходят, потому что цифра для бизнеса маленькая", – заявил он.
Экономисты также подчеркнули, что принятый Сеймом в этом году закон о временном банковском взносе солидарности может негативно сказаться на возможном приходе зарубежных банков в Литву.
По словам М. Дубниковаса, это было худшее решение, которое могло принять Правительство.
"Я положительно отношусь к этому Правительству, как к тому, которое приняло правильные и нужные решения, но решение о банковском вносе солидарности – худшее, что можно было принять", – сказал эксперт.
"Это означает финансовую нестабильность – в течение двух месяцев принимается налог, который вводится для целой отрасли. И без разницы, банки это или не банки, потому что на следующий день это могут быть финансовые технологии, затем биотехнологии и кто-то еще, кто приносит Литве деньги. Здесь было очень плохо, и наихудшее, что можно было сделать, наверное, и было сделано", — подчеркнул он.
В начале июля министр финансов Гинтаре Скайсте и председатель правления Центробанка Литвы (БЛ) Гедиминас Шимкус рассказали о возможностях для польских и немецких банков обосноваться в Литве. В начале июля Г. Скайсте посетила Польшу, где пригласила польские финансовые учреждения инвестировать и расширить свою деятельность в Литве. По данным Минфина, условия для расширения деятельности в Литве благоприятны для польского финансового сектора, а на рынке достаточно места для новых участников.
Также в начале месяца на мероприятии, организованном Центробанком Литвы и почетным консулом Литвы в Германии, председатель правления Центробанка Литвы Г. Шимкус ознакомил представителей немецких коммерческих банков с преимуществами литовского банковского сектора.