Экономист INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене полагает, что общая роль Беларуси в экономике Литвы за последние десять лет снизилась, а влияние потери транзита будет довольно незначительным.
"Для самой экономики это влияние будет ощутимо лишь на уровне десятых", – сказала BNS И. Гените-Пикчене.
"Наиболее болезненно это будет для тандема порта и железных дорог, но это лишь капля в море, пара предприятий. Разумеется, у этих предприятий своя специфика, инфраструктура, так что как ее задействовать – сложнейший вопрос и, видимо, без убытков не обойдемся", – рассуждала она.
Экономист агентства коммуникаций Brandonomika Александр Изгородин также утверждает, что потеря транзита не составит серьезных проблем для экономики Литвы в общем, потому что восстанавливается промышленность, растет экспорт, розничная торговля, ожидания потребителей держатся на высоком уровне.
Однако он обращает внимание на то, что проблема нарастает, потому что у Беларуси, которая является одним из крупнейших производителей удобрений в мире, будет намного меньше возможностей экспортировать свою продукцию в Европу.
"Это означает, что, когда эти санкции вступят в силу, возможен кратковременный рост цен на удобрения. Этот рост цен, по всей видимости, ощутит весь Евросоюз, в том числе и Литва, если иметь в виду, что в Литве люди тратят больше всего денег на продукты питания и напитки", – сказал BNS А. Изгородин.
"Но рынок, на мой взгляд, быстро приспособится, и на место белорусских удобрений придут другие конкуренты. Острым воздействие может быть месяц или два", – добавил он.
Министр транспорта Марюс Скуодис в четверг сказал, что из-за введенных в начале недели США санкций в отношении "Беларуськалия" белорусские удобрения не будут транспортироваться через Литву с декабря.
Белорусская продукция составляет в Клайпедском порту около 23% всех погрузок. Руководство порта утверждает, что с потерей белорусского транзита и сокращением сборов порт потеряет около 18 млн евро выручки.
Глава Литовских железных дорог, которые перевозят белорусские удобрения, Мантас Бартушка в четверг сказал BNS, что в результате утраты белорусского транзита компания потеряет примерно 60 млн евро.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Выясняется цена беспорядков у парламента Литвы – штрафы получат 300 человек (6)
Самый большой штраф получит организатор митинга,...
Представитель Минздрава: тестироваться придется и тем, кто по медицинским показаниям не может прививаться (47)
Врачи и ученые всего мира призывают жителей...
Опрос: обязательную вакцинацию от COVID-19 не поддерживают 50% жителей Литвы (46)
Половина жителей в Литве не поддержит обязательную...
Глава МВД Литвы: МИД готовит ноту в связи с действиями белорусского пограничника (37)
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на...
Тренер оказалась в реанимации с осложнениями после COVID-19: я молилась по ночам, просила сохранить жизнь (31)
"И с богами разговаривала, и на коленях стояла, и...