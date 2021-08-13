Экономист INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене полагает, что общая роль Беларуси в экономике Литвы за последние десять лет снизилась, а влияние потери транзита будет довольно незначительным.

"Для самой экономики это влияние будет ощутимо лишь на уровне десятых", – сказала BNS И. Гените-Пикчене.

"Наиболее болезненно это будет для тандема порта и железных дорог, но это лишь капля в море, пара предприятий. Разумеется, у этих предприятий своя специфика, инфраструктура, так что как ее задействовать – сложнейший вопрос и, видимо, без убытков не обойдемся", – рассуждала она.

Экономист агентства коммуникаций Brandonomika Александр Изгородин также утверждает, что потеря транзита не составит серьезных проблем для экономики Литвы в общем, потому что восстанавливается промышленность, растет экспорт, розничная торговля, ожидания потребителей держатся на высоком уровне.

Однако он обращает внимание на то, что проблема нарастает, потому что у Беларуси, которая является одним из крупнейших производителей удобрений в мире, будет намного меньше возможностей экспортировать свою продукцию в Европу.

"Это означает, что, когда эти санкции вступят в силу, возможен кратковременный рост цен на удобрения. Этот рост цен, по всей видимости, ощутит весь Евросоюз, в том числе и Литва, если иметь в виду, что в Литве люди тратят больше всего денег на продукты питания и напитки", – сказал BNS А. Изгородин.

"Но рынок, на мой взгляд, быстро приспособится, и на место белорусских удобрений придут другие конкуренты. Острым воздействие может быть месяц или два", – добавил он.

Министр транспорта Марюс Скуодис в четверг сказал, что из-за введенных в начале недели США санкций в отношении "Беларуськалия" белорусские удобрения не будут транспортироваться через Литву с декабря.

Белорусская продукция составляет в Клайпедском порту около 23% всех погрузок. Руководство порта утверждает, что с потерей белорусского транзита и сокращением сборов порт потеряет около 18 млн евро выручки.

Глава Литовских железных дорог, которые перевозят белорусские удобрения, Мантас Бартушка в четверг сказал BNS, что в результате утраты белорусского транзита компания потеряет примерно 60 млн евро.