Из семи опрошенных BNS экономистов трое прогнозировали годовой рост ВВП в третьем квартале в размере 1,3-1,5%, а еще по одному назвали показатели роста в 1 и 0,7%. Только один эксперт считает, что ВВП страны за год сократился на 0,2 процента.

"В третьем квартале этого года экономика Литвы испытала действительно серьезный шок. Цены на энергию, поднявшиеся до беспрецедентных высот, вынудили как домохозяйства, так и предприятия принимать решения по энергосбережению. Хотя цены на энергоносители снижались как минимум в несколько раз после достижения максимальных показателей, неопределенность их динамики этой зимой оказывала, оказывает и будет оказывать негативное влияние на готовность домохозяйств тратить, а бизнеса - инвестировать в развитие", — сказал BNS экономист отдела макроэкономики и прогнозирования Банка Литвы Дарюс Имбрас.

Кроме того, некоторые экономисты отмечали, что квартальное изменение ВВП (в третьем квартале по сравнению со вторым) будет отрицательным, но даже в этом случае техническая рецессия еще не будет фиксироваться, поскольку во втором квартале ВВП страны все еще рос, по сравнению с первым.

"Рост литовской экономики замедляет снижение потребления домохозяйств, которое сдерживается увеличением инфляции даже до 24,1% и сохраняющейся геополитической и энергетической неопределенностью", - сказал BNS экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас. Он прогнозирует годовой рост ВВВ в 1,4%.

Экономист INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене, прогнозирующая годовой рост ВВП в 0,7%, напоминает о том, что еще с мая, по сравнению с прошлым годом, реальный объем розничной торговли сокращается.

Прогнозирующий рост ВВП в 1,5% экономист Swedbank Нериюс Мачюлис также отмечает, что розничные продажи в третьем квартале были почти на 3% ниже, чем год назад, но, по его словам, в таких тенденциях нет ничего удивительного и неожиданного.

Александр Изгородин, давший между тем самые пессимистичные прогнозы, считает, что ВВП страны за год сократился на 0,2 процента. По его словам, в третьем квартале ситуация в Литве была нестабильной и неравномерной - экономическая среда осложнялась большим стрессом на энергетических рынках Евросоюза, ростом цен на электроэнергию и интенсивной инфляцией.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас, предсказавший рост ВВП в размере 1%, сказал, что с учетом инфляции, превышающей 20%, энергетического кризиса и войны в Украине, экономика страны пока держится неплохо.

Первую оценку ВВП Литвы за третий квартал Департамент статистики опубликует 31 октября.