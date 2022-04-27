4 из 6 опрошенных экспертов считают, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны вырос на 4-4,4% в первом квартале, один сказал, что рост составил 3,2 процента, а еще один - что рост был 1,5%.

Большинство экспертов говорят, что война в Украине в первом квартале еще не оказала существенного влияния на литовскую экономику, а промышленные показатели и низкая сравнительная база увеличивали показатели.

По оценкам экономистов, в январе-марте рост экономики страны был стремительным - хорошие показатели определялись низкой сравнительной базой, так как год назад в Литве был введен жесткий карантин. Сказались и хорошие результаты обрабатывающей промышленности, экспорта. Среди прочего, в начале года население еще не было склонно к сокращению реального потребления, а расходы домохозяйств росли быстрее, чем доходы.

"Промышленность - один из важнейших экспортирующих секторов - очень удивила в первом квартале. Несмотря на множество вызовов и помех - шок затрат, нехватку сырья и проблемы с поставками, нехватку рабочей силы и скачки цен на факторы производства, закрывшиеся рынки, - годовые темпы роста продукции и экспорта оставались двузначными", - сказала Индре Гените-Пикчене, аналитик INVL Asset Management, прогнозировавшая рост ВВП 4,3%.

Экономист Swedbank Нериюс Мачюлис отмечает, что ожидания населения снизились, их приглушили невиданная инфляция и война в Украине, но потребительские привычки почти не изменились - в первые два месяца реальные розничные продажи были на 15,4% выше, чем год назад, и данные платежных карт показывают, что потребление продолжает быстро расти.

Он прогнозирует рост ВВП в первом квартале на уровне 4,2%.

Между тем Александр Изгородин, спрогнозировавший рост 3,2%, говорит, что из-за негативного влияния войны России в Украине промышленные и розничные продажи в марте будут хуже, но общие результаты первого квартала будут хорошими "по инерции".

"Я думаю, что литовская промышленность в марте также продемонстрирует неплохой рост, так как производители обычно обеспечивают себя сырьем на несколько месяцев вперед. Самая большая неопределенность связана с сектором розничной торговли - здесь ситуация может развиваться по-разному", - сказал Изгородин.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас отметил, что результаты строительства в первом квартале также были лучше, чем год назад. Это обусловлено слабым первым кварталом 2021 года из-за неблагоприятных для работ погодных условий.

"Первый квартал 2022 года был хуже явно только для транспортной отрасли, а особенно для компаний, занимающихся перевозками по железной дороге и погрузками в морском порту в связи с отсутствием грузов с "Беларуськалия" и введением других санкций по грузам", - сказал Повилаускас. По его мнению, в этом году ВВП вырос на 4,4%.

Самый низкий показатель из опрошенных BNS экспертов спрогнозировал финансовый аналитик Марюс Дубниковас - 1,5%. Он сказал, что первый квартал был успешным, но для более высокого результата, вероятно, будет не хватать быстрого роста в секторе биотехнологий.

Экономисты прогнозируют гораздо более скромный рост ВВП Литвы во втором квартале. По их мнению, тогда влияние войны в Украине будет ощущаться гораздо сильнее - литовская промышленность почувствует срыв поставок сырья из Украины и России, практически полностью прекратятся торговые отношения с Россией и Беларусью.

Экономист Luminor Жигимантас Маурицас, спрогнозировавший рост ВВП 4%, полагает, что рост ВВП во втором квартале замедлится до 0,5%.

Департамент статистики Литвы опубликует первую оценку ВВП за первый квартал в пятницу.