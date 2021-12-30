Экономист банка SEB Тадас Повилаускас считает, что основными причинами роста инфляции являются растущие цены на продовольственные товары.

"Цены на топливо в декабре были похожи на ноябрьские, а месячная инфляция была почти в два раза выше, чем год назад - вместо 0,6% - 1,3%. Таким образом, самое сильное влияние на рост цен - это подорожание продовольственных товаров", - считает Т. Повилаускас.

Он также полагает, что в первом полугодии следующего года инфляция не будет снижаться.

"Цены на отопление будут еще увеличиваться, инфляция достаточно ощутимо увеличит в январе и феврале, а с января будет еще и повышение цен на электричество и природный газ для домохозяйств, а это месячная инфляция не менее одного процента. Пик инфляции еще не пройден, и он будет выше, чем мы прогнозировали: не 10, а 11 и более процентов", - считает Т. Повилаускас.

Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис отметил, что высокие показатели инфляции отражают рост цен на электричество и газ, наблюдающийся в Европе во втором полугодии текущего года.

"Приблизительно две трети этой инфляции связаны с подорожанием энергоресурсов", - считает Н. Мачюлис.

Он также полагает, что более высокую инфляцию в Литве обусловили быстро растущая стоимость рабочей силы, которую предприятия вынуждены перекладывать на конечного потребителя.

По мнению Н. Мачюлиса, стоимость энергоресурсов уже достигла пика, поэтому в 2022 году, вероятно, это будет меньшей проблемой, однако сохранится рост затрат на оплату труда.

И всё же экономист банка Swedbank прогнозирует, что во втором полугодии следующего года инфляция будет ниже.

"Она еще несколько увеличится в январе, когда повысятся цены на электроэнергию и газ для домохозяйств, но это уже будет ее пик. В течение года ожидается смягчение ситуации. Ожидается, что во втором полугодии следующего года инфляция будет ниже на 5 процентов", - прогнозирует Н. Мачюлис.

Предварительная годовая инфляция в Литве в декабре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 10,7%, а месячная - 1,3%.