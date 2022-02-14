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Выросшая в январе годовая инфляция в Литве приблизилась к своему пику и вскоре должна начать снижаться, хотя в феврале может быть зафиксирован еще более высокий показатель, чем в январе, считают экономисты. Тем не менее, они предупреждают, что инфляция останется высокой, и что в этом году ожидается новый скачок цен, вызванный ростом цен на удобрения и продукты питания.
Žygimantas Mauricas
Žygimantas Mauricas
© DELFI / Tomas Juodelis

Экономисты Индре Гените-Пикчене и Жигимантас Маурицас говорят, что уровень цен приближается к своему пику и должен начать снижаться уже в марте.

"Импульс, вызванный энергоносителями, сохраняется, инфляция не намного выше, чем в декабре, это позволяет ожидать, что самый высокий процент годового роста уже очень близок. В марте числовое значение уже должно быть ниже по причине базы для сравнения. Инфляция начала расти весной прошлого года, первые месяцы были вялыми с точки зрения динамики роста цен, но потом только ускорились", — сказала BNS отмечает аналитик INVL Asset Management Гените-Пикчене.

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Экономист Luminor Маурицас также говорит, что инфляция в настоящее время "близка к своему пику" - более высокие показатель еще могут быть зафиксированы в феврале, а с весны она должна постепенно снижаться. Правда, по его словам, инфляция все равно останется высокой.

"Основная причина (высокой инфляции - BNS) в том, что в Литве у нас не только скачок цен на энергоносители, как практически во всех странах Евросоюза (...), но и пока двузначный рост в ценах на продукты питания, рост в сфере услуг у нас по-прежнему ускоряется, есть скачок цен на товары", – сказал он BNS.

Маурицас сказал, что рост цен на продукты питания был для него неожиданным.

"Рост цен на продовольствие, вероятно, в наиболее негативной степени меня удивил, а может быть, и других экономистов, потому что долгое время казалось, что растущая конкуренция (...) остановит этот рост цен, но в конце прошлого года сорвался с поводка и рост цен на продукты питания", - сказал экономист.

По словам Гените-Пикчене, влияние более дорогих удобрений может привести к дальнейшему росту цен на продукты питания еще в этом году.

"В долгосрочной перспективе мы также увидим рост цен на продукты питания — посмотрите, что происходит на рынках удобрений, их ценовые индексы иногда выше, чем в прошлом году или в начале пандемии. Это увеличивает затраты, и повышение цены дойдет до конечного пользователя. Мы с беспокойством ждем урожая этого года", — сказала Гените-Пикчене.

Между тем, по словам Ж. Маурицаса, рост цен на энергоносители может способствовать стагнации или даже рецессии в стране.

Годовая инфляция в январе составила 12,4%, среднегодовой уровень инфляции составил 5,7%, а месячный уровень инфляции - 2,2%, сообщил Департамент статистики. Это самая высокая годовая инфляция с декабря 1996 года, когда она достигла 13,1%.

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