Экономисты: инфляция в Литве достигла пика

"Какое-то время в Литве ждали, когда инфляция достигнет пика, который мы сейчас видим. Годовая инфляция немного снизилась, по сравнению с сентябрем, но есть и другие признаки, показывающие, что инфляция выдохлась – мы видим, что месячные изменения уже более скромные, по сравнению с первым полугодием, когда каждый месяц рост составлял по 2%, в последние месяцы это уже 1,5%", – сказал Мачюлис.

По его словам, цены снизятся, несмотря на приближение рождественского периода, который традиционное является лучшим периодом для торговли.

"Вершина инфляции достигнута. Есть погрешность в несколько месяцев, но в ближайшее время инфляция должна уменьшиться, поскольку зима будет нетипичной – сложной в плане финансов и это будет заметно – приближается время испытаний", – сказала экономист компании INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене.

"Все же приближается холодный сезон – жители получат счета за отопление, ряд домашних хозяйств будет менять свои привычки, Рождество будут праздновать скромнее", – прибавила она.

По словам Мачюлиса, пик пришел с опозданием.

"Часть скачка цен в этом году была ненатуральной и необоснованной объективными факторами. Например, продукты в Литве подорожали на 33% за год, но это подорожание необоснованно ни подорожанием энергоресурсов, ни подорожанием сырья, ни повышением трудовых доходов", – сказал он.

По словам Гените-Пикчене, рост цен в Литве не обусловлен одними фундаментальными факторами.

"Уровень безработицы в Литве рекордно низкий, пока нет больших увольнений и банкротств, здоровье экспортирующих секторов очень хорошее, поэтому нет потока негатива, нет и причин для изменения ожиданий участников экономики и снижать цены", – сказала она.

"Танго танцуют вдвоем: нет такого, что цены повышают только торговцы. Пока покупатели мерятся с высокими ценами, естественно, есть место для их повышения", – прибавила Гените-Пикчене.

Мачюлис заметил, что в ближайшее время цены на некоторые продукты будут снижаться – этот и другие факторы обусловят снижение инфляции в будущем, а в следующем году может привести к дефляции.

"Сырье подешевело, значительно снизились расходы на транспорт, особенно на перевозку товаров из Китая и других стран Азии, стало меньше других факторов инфляции. (...) Все факторы показывают, что годовая инфляция пойдет на спад, а в следующем году будет не один месяц, когда будет и дефляция. Также вероятно, что не будут расти цены на энергоресурсы, все это скажется в будущем на показателе инфляции", – сказал Мачюлис.

По его словам, в следующем году увеличить инфляцию может лишь один фактор - рост зарплат, поскольку минимальная зарплата вырастет на 15%, примерно на столько увеличится и средняя.

"Мы прогнозируем, что летом следующего года инфляция будет меньше 10%, а в конце года - 5%", – заметил Мачюлис.