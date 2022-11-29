"Месячная инфляция выдыхается уже некоторое время, поэтому январь, видимо, будет тем месяцем, когда в Литве будет зафиксирована дефляция. Это будет определяться как сезонностью, так и более вялым желанием населения ходить в магазины после Рождества", – сказала BNS во вторник экономист компании INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене.

По ее словам, давно наметившимся дефляционным тенденциям в следующем году должны способствовать стабилизация цен на энергоносители и сформировавшаяся в течение года высокая сопоставительная база инфляции.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас говорит, что снижение инфляции в ноябре произошло в основном из-за падения цен на топливо.

"Основная неизвестность будет заключаться в том, как будут развиваться цены на топливо (...) К счастью, и цены на нефть, и маржа переработки немного снизились, поэтому в ноябре у нас было падение цен на топливо, и это было основным фактором, который привел к тому, что инфляция в ноябре была меньше", - сказал BNS Повилаускас.

По его словам, инфляцию также удалось снизить за счет снижения цен на отопление, скидок и распродаж.

По мнению экономиста, инфляция в декабре будет зависеть от цен на топливо: "Если цены на топливо в декабре существенно не изменятся, вполне вероятно, что годовая инфляция (...) в декабре должна быть ниже 21 процента", - отметил он.

Лаура Моцюнайте, старший экономист отдела макроэкономики и прогнозирования Центробанка Литвы, также считает, что в будущем годовая инфляция должна продолжить снижение, хотя и не такое резкое.

"Похоже, что пик годовой инфляции уже был достигнут в сентябре, и если не произойдет неожиданных изменений на рынках, годовая инфляция должна продолжить снижение в будущем", - написала Моцюнайте в комментарии.

По мнению экономиста, на это будет влиять все более сильное влияние высокой сравнительной базы, а также влияние сниженных цен на транспорт, металлы, нефть и другое сырье, все более отражающееся в конечных ценах.

Департамент статистики сообщил, что предварительная годовая инфляция в ноябре составила 21,4%, среднегодовая – 18,1%, месячная – 0,3%.