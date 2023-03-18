Экономист: жители ищут способы сэкономить

Хотя процентные ставки Euribor растут, экономист Swedbank Н. Мачюлис говорит, что у многих жителей Литвы нет проблем с выплатой жилищных кредитов, и их финансовое положение хорошее. По его словам, это связано не столько с ростом процентных ставок, сколько с хорошей ситуацией на рынке труда.

Подсчитано, что платежи жителей с кредитами в 100 тысяч евро увеличились примерно на 200 евро, в 200 тысяч – на 400 евро. И это еще не конец, поэтому жители начинают искать способы покрытия растущих расходов.

"Мы видим, что в Литве последние два месяца также сокращается розничная продажа продуктов питания, а это значит, что и там жители ищут способы сэкономить", — говорит экономист.

По его мнению, Европейский центральный банк совершает ошибку, постоянно повышая базовую процентную ставку, поскольку оценивает ситуацию исходя из прошлогодних показателей инфляции. По словам Н. Мачюлиса, банкротства банков в США также показывают, что высокие процентные ставки уже начинают наносить ущерб не только рядовым гражданам, но и финансовой системе.

"Если на прошлой неделе фьючерсы на Euribor указывали на то, что рынки ожидали повышения базовой процентной ставки до 4 процентов, то сегодня ожидания упали до 3,3 процента. Это показывает, что рынки считают, что Европейский центральный банк переусердствовал, и в повышении процентных ставок не должно быть необходимости", — объясняет экономист Swedbank.

По его словам, столь быстрое повышение процентных ставок может привести к увеличению проблемных кредитов в банках: "Если мы посмотрим на историю 70 лет, каждый раз, когда центральные банки идут на борьбу с инфляцией и начинают поднимать цену денег, они останавливаются только когда уже слишком поздно, когда начинается рецессия и уровень безработицы начинает расти. Можно надеяться, что на этот раз все будет по-другому, но на практике ясно, что Европейский центральный банк не остановится, пока что-нибудь не сломает".

Поскольку правительство и Центробанк Литвы предлагают облагать коммерческие банки новым налогом, Н. Мачюлис говорит, что не думает, что в результате банки будут обременять своих клиентов какими-либо дополнительными комиссиями. Он утверждает, что в этом контексте следует только радоваться тому, что литовские финансовые учреждения работают прибыльно.

"Мы в Литве иногда с пренебрежением и гневом смотрим на коммерческие предприятия. Наверное, намного лучше, когда учреждения работают прибыльно и не нуждаются в деньгах налогоплательщиков для своего спасения, как это сейчас происходит в Америке", — уверяет Н. Мачюлис.