Экономист: ждет замедление роста экономики, какого не было тридцать лет

По словам экономиста, "золотой век", который для работников и бизнеса начался после пандемии, вероятно закончится. В следующем году ждет замедление роста экономики, какого не было тридцать лет, с 1993 года.

"Появляется все больше признаков того, что рост экономики будет медленнее, его заморозят многочисленные проблемы: энергетический кризис, а он самый острый в Европе, но мы видим серьезный кризис и в Китае. Нехватка сжиженного газа касается и таких стран, как Пакистан. <...> Мы видим другую серьезную и обостряющуюся проблему – стагнация Китая и кризис недвижимости, развитие финансового кризиса. Наряду с этим видим скачок процентной ставки, чего не было много лет, в некоторых случаях – десятилетия, это ухудшает настроение жителей и их покупательную способность", – сказал в среду экономист Swedbank.

Согласно прогнозам экономистов банка Swedbank, в этом году ВВП Литвы увеличится на 2%, но только за счет первого полугодия, показатель которого был лучше, чем ожидалось. Прогноз роста ВВП в следующем году снижают до 0%.

Во втором квартале этого года, по сравнению с первым, ВВП уменьшился на 0,4%, прогнозируют, что спад будет длиться до весны следующего года.

"Несмотря на то, что зарплаты жителей в этом году все еще быстро росли, цены росли быстрее, поэтому в среднем покупательная способность снизилась на 5%. Ожидания жителей ухудшились, сейчас они на уровне начала пандемии. Еще важнее то, что снижение спроса в мире "подрежет" крылья процветавшей литовской промышленности", − сказал экономист.

По словам Мачюлиса, признаков замедления роста экономики предостаточно – в первом квартале этого года росло число банкротств, розничная торговля снижает свои обороты третий месяц подряд, сжимается обрабатывающая промышленность, несмотря на высокий уровень заказов.

Однако экономисты Swedbank указали, что вероятность глубокого кризиса невелика, поскольку экономика Литвы сегодня находится в лучшем состоянии, чем 15 лет назад.

Согласно прогнозам экономистов Swedbank, уровень безработицы в этом году составит 5,7%, а в 2023 г. - 6,6%.

Прогнозируют замедление роста зарплат с 7,5% в этом году до 6% в следующем.

Мачюлис обратил внимание на то, что складывается парадоксальная ситуация - самыми уязвимыми могут стать работники с небольшими доходами, если по-прежнему будут повышать минимальную зарплату. По словам экономиста, лучше не повышать минимум, а увеличить необлагаемый налогами минимум.