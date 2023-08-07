Экономист: завод удобрений Lifosa должен быть закрыт

"Санкции предусматривают, что подсанкционный акционер Мельниченко (российский олигарх Андрей Мельниченко — ELTA) не может получать выгоду от объектов в Евросоюзе. В Литве пытаются немного лукавить, как бы говоря, что мы возьмем на себя управление компанией, акционер не получит дивиденды и таким образом будут реализованы санкции. Но санкции затрагивают комплексную выгоду – это не только дивиденды, но и действующий завод", – сказал М. Дубниковас в понедельник в эфире радиостанции Žinių radijas.

"Завод, по сути, сохраняет свою стоимость и, таким образом, приносит выгоду акционеру. Потому что после окончания санкций акционер может как бы вернуться на завод и вернуть имущество, которое там было", — добавил он.

Экономист понимает, что завод Lifosa хотят сохранить из-за его большого значения для Кедайняйского района и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Однако, по его мнению, в данном случае нельзя идти на компромиссы, и единственный способ сохранить его деятельность — национализация.