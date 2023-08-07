Экономист: завод удобрений Lifosa должен быть закрыт

"Санкции предусматривают, что подсанкционный акционер Мельниченко (российский олигарх Андрей Мельниченко — ELTA) не может получать выгоду от объектов в Евросоюзе. В Литве пытаются немного лукавить, как бы говоря, что мы возьмем на себя управление компанией, акционер не получит дивиденды и таким образом будут реализованы санкции. Но санкции затрагивают комплексную выгоду – это не только дивиденды, но и действующий завод", – сказал М. Дубниковас в понедельник в эфире радиостанции Žinių radijas.
"Завод, по сути, сохраняет свою стоимость и, таким образом, приносит выгоду акционеру. Потому что после окончания санкций акционер может как бы вернуться на завод и вернуть имущество, которое там было", — добавил он.
Экономист понимает, что завод Lifosa хотят сохранить из-за его большого значения для Кедайняйского района и хорошо оплачиваемых рабочих мест. Однако, по его мнению, в данном случае нельзя идти на компромиссы, и единственный способ сохранить его деятельность — национализация.
"Я понимаю драму и понимаю вызовы, связанные с рабочими, являющимися самыми высокооплачиваемыми в регионе, и роль компании для региона. Но мы должны задать себе вопрос: мы осуществляем санкции или нет? Потому что возникает некое метание, вроде мы и поддерживаем санкции, хотим давить на Россию и ее олигархов со всех сторон, но когда это касается нашего завода, то надо работать, чтобы его сохранить", — пояснил он.
"С другой стороны, есть другой момент, что это работающая в Литве компания, которая платит налоги, и здесь проблема. Потому что в данном случае невозможно найти компромисс, с сохранением рабочих и выгоды, и при этом с нанесением ущерба тому, против кого эти санкции направлены, разве что произойдет некая национализация, как это было в Германии. У того же Газпрома были газохранилища, но они были жестко национализированы", — отметил он.
3 июля группа EuroChem с участием российского капитала, управляющая Lifosa, сообщила о том, что предприятие может быть временно законсервировано, и если не будет достигнуто соглашение с властями страны о налаживании деятельности предприятия, то будет рассмотрен вопрос о дальнейшей судьбе завода в целом. В случае консервации завода, часть рабочих мест на предприятии планируется сохранить.