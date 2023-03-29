"Если брать в расчет одни лишь рыночные ожидания, то мы прогнозируем, что в конце этого года, в начале следующего почти все центробанки перестанут повышать процентные ставки и достаточно агрессивно будут их снижать. Например, в контексте процентных свопов, мы прогнозируем, что центральный банк США снизит процентные ставки больше, чем на один процентный пункт", — сказал Н. Мачюлис во вторник на мероприятии Литовской торгово-промышленной и ремесленной палаты "Лидеры экспорта: геополитические вызовы литовскому бизнесу".

По мнению экономиста, центробанкам придется проводить именно такую ​​денежно-кредитную политику, потому как во втором полугодии 2023 г. и в США, и в еврозоне ожидается снижение темпа экономического роста.

"Каким бы хорошим этот прогноз ни казался, хорошая новость – снижение процентных ставок уже не за горами. Однако причины этого, конечно, связаны с тем, что очень сложно заметить экономический рост. И в США, и в еврозоне, и в других регионах мира", — сказал он.

По словам Н. Мачюлиса, и в США, и еврозоне уже наблюдается ужесточение условий кредитования, что является "нехорошей тенденцией".

"Именно ужесточение условий кредитования очень тесно коррелирует с ростом кредитного портфеля. Это, наверное, один из тех факторов, который столкнет и США, и еврозону в рецессию во втором полугодии текущего года", — сказал экономист.

По его словам, центробанки пока не планируют прекращать повышение процентных ставок, однако после того, как в прошлом месяце обанкротились нескольких американских банков, а второй крупнейший банк Швейцарии Credit Suisse стал неплатежеспособным, так же снижается и прогнозируемый пик процентных ставок.

"С началом волнений в банковском секторе, в финансовой системе стало заметно, как существенно изменились ожидания относительно того, где будет пик процентных ставок. Если в начале марта на рынках ожидалось, что EURIBOR превысит 4 проц., почти 4,5 проц., то сейчас эти ожидания ослабли и пик прогнозируется примерно 3,5 проц.", – сказал Н. Мачюлис.

16 марта Совет управляющих Европейского центрального банка принял решение о повышении всех трех ключевых процентных ставок на 50 базовых пунктов.

Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальным кредитам и по депозитам повышены до 3,5 проц., 3,75 проц. и 3 проц. соответственно, они вступили в силу 22 марта.