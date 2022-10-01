Экономист: за чертой бедности неизбежно окажется еще больше людей

"Я бы разделил слова "кризис" и "рецессия". Возможно, сейчас мы находимся в рецессии, но давайте не будем называть это кризисом. Пока речь идет об экономическом спаде в течение нескольких кварталов с начала войны в Украине. Конечно, это не масштабы 2007-2008 годов, пока дела обстоят лучше.

Спады вызваны кризисами. Это может быть недвижимость, финансы, банковское дело, и прямо сейчас у нас явный энергетический кризис. В основном он в Европе <...> и хорошо, что у нас нет кредитно-финансового кризиса. Это вызывает сильнейшие рецессии. Пока нет напряжения на финансовых рынках, это позволяет нам чувствовать себя спокойнее, думать, как мы можем двигаться в следующем году, пережить рецессию", — сказал экономист о текущей ситуации.

Он пояснил, что считает, что основной сценарий, который можно ожидать сейчас, — это кратковременная рецессия, а в следующем году уже должен быть экономический рост.

На вопрос, повлияла ли и повлияет ли рецессия на сбережения и инвестиции населения, экономист заверил, что это уже ощущается.

"Из данных о платежах по картам мы уже видим, что люди тратят больше или их потребительские расходы увеличиваются больше, чем их доходы во втором и третьем кварталах этого года.

Это означает, что сбережения съедаются или сокращаются. Потому что, когда инфляция превышает рост доходов, откладывать становится все труднее", — сказал экономист, добавив, что банки увидят лишь очень минимальный рост вкладов населения в конце этого года.

Энергетический кризис, как он объяснил, больше всего затронет наиболее уязвимые группы общества.

"Мы знаем, что около трети литовцев ничего не откладывают, а когда ничего не откладываешь, сокращение потребления происходит таким образом, что потребляешь меньше в количестве, но самая большая проблема для людей с самым низким доходов является рост цен на продукты питания.

Допустим, данные показывают, что более трети всех расходов пенсионеров составляют расходы на питание. И даже в этом случае нельзя сделать что-то, кроме как увеличить пенсии по старости.

Когда мы говорим об энергетике, цены на электроэнергию не так болезненны, потому что количество потребляемой электроэнергии относительно меньше, может быть, 100 киловатт-часов в месяц. Очевидно, что власти намекают на то, что они не допустят подорожания коммунальных услуг. Допустим, они увеличились бы с 24 до 32 центов, то есть на 8 евро в месяц. Это не шок.

Что касается отопления, то сейчас есть очевидное средство - это компенсации за горячую воду и отопление, наверное, их могут получить почти все малообеспеченные и пенсионеры и больших затрат отсюда быть не должно.

Самый большой шок, если мы говорим о подготовке к зиме, я вижу, когда люди покупают дрова, а они в три-четыре раза дороже, и здесь самые большие проблемы", - сказал он.

Он объяснил, что это ключевой момент, когда люди вынуждены тратить больше, и не все могут понять, как получить компенсацию.

Экономист признал, что мы увидим увеличение самой уязвимой группы населения.

"Уровень абсолютной бедности рассчитывается исходя из корзины минимальных потребностей, которая сейчас составляет 267 евро. Эта корзина в основном состоит из продуктов питания, и цены на продукты выросли на треть, и очевидно, что эта корзина будет увеличиваться, и в следующем году у нас будет рост числа людей, которые живут за чертой бедности. Это будет неизбежно", — сказал он, но заверил, что, возможно, в следующем году пенсии по старости будут повышаться еще быстрее.

"Думаю, политики что-то добавят.

А когда дело доходит до людей со средним доходом, я думаю, что один из вариантов — это максимальная необлагаемая налогом сумма дохода. Неделю назад мы услышали решение увеличить его на 90 евро. Я бы сказал, что, возможно, ожидания немного занижены, но предложение еще не подано, посмотрим, что из этого выйдет", - заверил Т. Повилаускас.

Говоря о повышении процентных ставок, экономист пояснил, что общественность тоже начинает это ощущать, но самое сложное ждет впереди.

"Кредиты обычно с 6 и 12-месячным EURIBOR, они пересчитаны и теперь значительно выше. <...>

Это начинает менять поведение населения, и оно изменится в ближайшем будущем", - сказал он и подсчитал, что процентные ставки превысят 2%, что в конечном итоге будет означать, что платежи по кредиту увеличатся примерно на 50-100 евро.

"Давайте поймем - либо сбережения уменьшатся, либо нам придется меньше тратить где-то еще. Пока влияние этого не велико, оно будет больше в четвертом квартале этого, первом и втором кварталах следующего года, что снизит покупательную способность", - предположил он.