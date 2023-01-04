"Инвестиции уже много лет достаточно стабильны и активно текут в Литву. Конечно, мы не какая-то страна развивающегося мира, которая в значительной степени зависима от иностранных инвестиций. Напрямую к нам также поступают средства из Евросоюза, которые дополняют текущие иностранные инвестиции. У нас также накоплен местный капитал, чтобы мы могли финансировать хорошие инициативы, но иностранные инвестиции, конечно, значительно дополняют эту инвестиционную среду", - в среду LRT прокомментировал В. Шимкус.

"Они привлекают компании с более высокой добавленной стоимостью и позволяют качественно улучшать экономическую картину, и результат виден", - добавил он.

Экономист также сказал, что на самом деле слишком часто акцент делается только на инвестируемых деньгах, а не на том, как полученные в результате инвестиций патенты и интеллектуальная собственность позволяют расширять производство в Литве.

"В целом, мы часто говорим о прямых иностранных инвестициях, что здесь нам важны деньги. Но, на самом деле, деньги – не главная выгода. У нас есть деньги и местный капитал, который можно инвестировать в разные сферы. Реальная суть инвестиций для нас – передача технологий и знаний. Ничто не мешает литовским предпринимателям создавать заводы по производству микросхем или автомобильных фар, но у нас не было для этого практики, знаний, патентов и интеллектуальной собственности", - пояснил В. Шимкус.