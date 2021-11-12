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Импорт белорусских удобрений в Литву в сентябре по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 78%, и был рекордным почти за двадцать лет, объявил Департамент статистики.
Экономист: вероятно, импорт белорусских удобрений увеличивается искусственно
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Экономист Александр Изгородин отметил, что, вероятно, импорт этих удобрений в последнее время увеличивается искусственно, чтобы пополнить запасы до вступления в декабре в действие санкций США, наложенных на производителя калийных удобрений "Беларуськалий".

Однако Клайпедский порт и литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai не отмечают увеличения транзита удобрений через Литву.

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Экономист компании Brandnomika А. Изгородин полагает, что импорт белорусских удобрений в Литву в этом сентябре рекордный, если брать все сентябрьские данные с 2004 года.

"Это показывает, что пока экспорт белорусских удобрений прекрасно продолжается (...) Кроме того, рынок сейчас готовится к санкциям США, которые вступят в силу с декабря и сейчас импорт в Литву увеличивается искусственно, чтобы заполнить склады, чтобы еще несколько месяцев можно было продавать удобрения на европейском рынке", - заявил А. Изгородин.

Он полагает, что введенные летом Еврокомиссией санкции "очень бумажные" - они не охватывают основных формул белорусских удобрений, поэтому основные продукты пока едут как обычно.

Кроме того, считает А. Изгородин, санкции ЕС были применены только к договорам, которые подписаны после 25 июня, поэтому вероятно, что удобрения экспортируются по ранее заключенным договорам.

Он также отметил, что ситуация ухудшится в декабре, когда вступят в силу санкции США - тогда в Европе будет очень ограниченное предложение удобрений, а это будет означать более быстрый рост цен на продукты питания.

Руководитель инфраструктуры Клайпедского порта Видмантас Паукште заявил, что в сентябре в порту перевалено 1,4 млн тонн удобрений - на 5,9% больше, чем год назад.

Он не отмечает "особых колебаний", так как это не только белорусские удобрения, некоторое количество удобрений перевозит и литовская компания Achema.

Компания Lietuvos gelezinkeliai в сентябре перевезла удобрений столько же, сколько и в прошлом году - около 1 млн тонн. Столько же планируется перевезти в ноябре.

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