Экономист: в Литве могут подешеветь продукты питания

Годовая инфляция снижается третий месяц подряд.

Предварительная месячная инфляция в декабре по сравнению с ноябрем составила 0,1%, а среднегодовая инфляция составила 18,9%.

На годовую инфляцию в основном повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, жилье, воду, электроэнергию, газ и другие топливные товары и услуги, транспортные товары и услуги.

Пик инфляции пришелся на сентябрь, когда годовая инфляция достигла 24,1%, а месячная инфляция достигла 2,9%. В октябре инфляция составила 23,6% и 1,2% соответственно, в ноябре – 22,9% и 0,4% соответственно.

Снижение инфляции обусловлено уменьшением цен на топливо, сырье, энергоресурсы, а в ближайшее время можно рассчитывать на уменьшение цен на продукты питания, сказал экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.

"Возможно, вскоре мы увидим и снижение цен на некоторые продукты, особенно если иметь в виду, что они значительно и необоснованно подорожали в 2022 году", – заметил экономист.

Экономист INVL Asset Management Индре Гените-Пикчене сказала, что наконец-то темпы роста инфляции снижаются и, возможно, в следующем месяце уже будет фиксироваться дефляция.

По словам Мачюлиса, инфляцию регулировал и сам рынок – снижался спрос.

"На всех фронтах было много факторов, которые сами регулируют рынок. В ноябре мы видели, что розничная торговля продуктами снизилась на 7% (по сравнению с данными за ноябрь 2021 года). В данном случае снижению цен лучше всего способствует уменьшение спроса", – заметил экономист.

По его мнению, в следующем году источником инфляции будут цены на услуги, а не на продукты.

"Я не согласен с прогнозом Центробанка, будто в следующем году инфляция будет связана с ростом цен на продукты питания, будут дорожать услуги из-за роста зарплат, они станут примерно на 10% дороже", – сказал Мачюлис.

Экономист считает, что в Литве в этом году продукты питания значительно подорожали из-за войны в Украине и неопределенности в связи с энергоресурсами.

"Из России и Украины импортировали около 10% продуктов, когда началась война надо было найти альтернативу, быстро найти дешевую альтернативу не удалось. Другая причина – большая неопределенность в связи с ценами на энергоресурсы и доступом к ним, поэтому некоторые компании и производители, страхуясь, подняли цены выше, чем следовало. Вероятно, эти цены снизятся", – сказал Мачюлис.

Представитель ЦБ Литвы Лаура Моцюнайте сказала, что продукты должны подешеветь, но из-за дорогой себестоимости они все равно будут дороже, чем сейчас.

"В будущем рост цен должен выдохнуться. Но в 2023 году цены на продукты все равно в среднем будут выше, чем в этом. На это повлияет рост себестоимости производства – закупочные цены на молоко в третьем квартале были на 65%, а на зерно – на 63% выше, чем год назад", – заметила аналитик.

Однако, по ее прогнозу, в 2023 году инфляция будет однозначной.