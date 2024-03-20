Экономист: в качестве еще одного источника финансирования обороны могут повысить НДС

"Вероятно, будет выбран простейший путь, по которому шли и раньше, и в Эстонии, – это НДС. Самый быстрый и простой способ собрать больше налогов, и во имя социальной справедливости будут повышены некоторые другие налоги, в первую очередь налог на прибыль, чтобы показать, что не только широкая общественность вносит свой вклад в финансирование национальной обороны, но и бизнес", – сказал в среду Ж. Маурицас журналистам после представленного экономического обзора Luminor.

"Но наилучшим способом была бы реализация налоговой реформы", – заверил он.

Ж. Маурицас отметил, что налоговую реформу следовало провести несколько лет назад, что позволило бы как повысить справедливость системы, так и собрать больше налогов.