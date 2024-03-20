Экономист: в качестве еще одного источника финансирования обороны могут повысить НДС

"Вероятно, будет выбран простейший путь, по которому шли и раньше, и в Эстонии, – это НДС. Самый быстрый и простой способ собрать больше налогов, и во имя социальной справедливости будут повышены некоторые другие налоги, в первую очередь налог на прибыль, чтобы показать, что не только широкая общественность вносит свой вклад в финансирование национальной обороны, но и бизнес", – сказал в среду Ж. Маурицас журналистам после представленного экономического обзора Luminor.
"Но наилучшим способом была бы реализация налоговой реформы", – заверил он.
Ж. Маурицас отметил, что налоговую реформу следовало провести несколько лет назад, что позволило бы как повысить справедливость системы, так и собрать больше налогов.
"Я говорил, что самый надежный сценарий, это если бы удалось провести налоговую реформу несколько лет назад, когда было подходящее время. (...) Особенно во время пандемии были такие большие экономические колебания, что это было самое идеальное время для проведения такого рода реформ", – сказал экономист.
"У Литвы есть много низко висящих фруктов, которые, если их сорвать, позволили бы повысить справедливость налоговой системы и собрать больше налогов", – пояснил он.
В марте на второй встрече, инициированной премьер-министром Ингридой Шимоните, были представлены четыре варианта, как в следующем году собрать около 400 млн евро, необходимых для дополнительного финансирования национальной обороны Литвы.