На пресс-конференции 15 марта Маурицас сказал, что экономика Литвы по-прежнему демонстрирует устойчивость к потрясениям, она выдержала испытания COVID, инфляции и роста цен на энергоресурсы и не впала в рецессию.
По словам экономиста, вероятно, что и в этом году Литве удастся избежать рецессии, а снижение цен на энергоресурсы уменьшит инфляцию, что увеличит покупательную способность жителей.
Маурицас заметил, что основными двигателями экономики Литвы в 2020-2022 гг были услуги и промышленный сектор, но в этом году снижается спрос из-за границы, поэтому промышленность занимает менее прочную позицию.
"Промышленный сектор притормозит", – сказал экономист и уточнил, что не промышленность в этом году "вытянет" экономику.
"Мы не вышли из леса, рост экономики остановят как бывшие шоковые элементы, от которых мы еще не оправились, так и растущая процентная ставка", – прибавил Маурицас.
"В 2022 г. быстро менялись цены почти на все основные товары и услуги, а это увеличило инфляцию в Литве до давно невиданных высот, однако в этом году картина будет иной, поскольку цены на энергоресурсы уменьшатся", – сказал экономист.
Он заметил, что, несмотря на хорошие новости, рост цен на услуги останется быстрым.
Маурицас заметил, что цены на продукты в Литве достигли средних по ЕС, поэтому они уже не могут быстро расти дальше. Он прогнозировал, что можно рассчитывать на снижение цен на молочные товары и хлебобулочные изделия, но мясо пока не подешевеет.
"В следующем году цены на продукты должны снизиться", – прогнозировал экономист.
Что касается EURIBOR, тут экономист сказал, что надо настроиться на то, что и в 2024 году ставка будет больше 3%. Это значит, что может сложиться такая ситуация, что ставка к концу года будет выше, чем в США. Это, по словам экономиста, может привести к коррекции цен на жилье, возможно, даже в ближайшее время.
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