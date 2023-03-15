На пресс-конференции 15 марта Маурицас сказал, что экономика Литвы по-прежнему демонстрирует устойчивость к потрясениям, она выдержала испытания COVID, инфляции и роста цен на энергоресурсы и не впала в рецессию.

По словам экономиста, вероятно, что и в этом году Литве удастся избежать рецессии, а снижение цен на энергоресурсы уменьшит инфляцию, что увеличит покупательную способность жителей.

Маурицас заметил, что основными двигателями экономики Литвы в 2020-2022 гг были услуги и промышленный сектор, но в этом году снижается спрос из-за границы, поэтому промышленность занимает менее прочную позицию.

"Промышленный сектор притормозит", – сказал экономист и уточнил, что не промышленность в этом году "вытянет" экономику.

"Мы не вышли из леса, рост экономики остановят как бывшие шоковые элементы, от которых мы еще не оправились, так и растущая процентная ставка", – прибавил Маурицас.

"В 2022 г. быстро менялись цены почти на все основные товары и услуги, а это увеличило инфляцию в Литве до давно невиданных высот, однако в этом году картина будет иной, поскольку цены на энергоресурсы уменьшатся", – сказал экономист.

Он заметил, что, несмотря на хорошие новости, рост цен на услуги останется быстрым.

Маурицас заметил, что цены на продукты в Литве достигли средних по ЕС, поэтому они уже не могут быстро расти дальше. Он прогнозировал, что можно рассчитывать на снижение цен на молочные товары и хлебобулочные изделия, но мясо пока не подешевеет.

"В следующем году цены на продукты должны снизиться", – прогнозировал экономист.

Что касается EURIBOR, тут экономист сказал, что надо настроиться на то, что и в 2024 году ставка будет больше 3%. Это значит, что может сложиться такая ситуация, что ставка к концу года будет выше, чем в США. Это, по словам экономиста, может привести к коррекции цен на жилье, возможно, даже в ближайшее время.