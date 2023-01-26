"В моем понимании, основная причина, которая привела к столь значительному падению объемов производства в энергоемких сегментах литовской промышленности – это высокая стоимость энергоресурсов. Это важный аспект – в каком-то смысле высокая цена на газ на биржах ЕС загубила сама себя. По мере роста цены на газ на рынках энергоемкие отрасли промышленности ЕС сокращали объемы добычи, что привело к падению спроса на газ в Европе и, соответственно, снижению цены на газ на биржах ЕС", - на своей странице в "Facebook" прокомментировал А. Изгородин.

Но, по словам экономиста, такое падение цен снова будет стимулировать рост производства. Этому, по его словам, также способствует выбор Китая снять ковидные ограничения, что будет означать, что европейские страны снова смогут экспортировать товары на Восток.

"Не исключено, что значительное падение цен на газ может подтолкнуть энергоемкие промышленные сегменты еврозоны к постепенному увеличению объемов производства – тем более, что экономическая ситуация в еврозоне остается хорошей (кризиса нет), а власти Китая продолжают ослаблять ограничения Covid, что очень благоприятно для промышленности еврозоны через призму заказов из Китая", - пояснил А. Изгородин.

По его словам, текущие цены на газ на биржах Европейского союза (ЕС) достигли нижнего рубежа и в ближайшее время снова начнут расти.

"Если промышленные компании еврозоны продолжат улучшать свои прогнозы производства, вскоре мы можем увидеть увеличение реального спроса на газ в промышленности еврозоны, что также начнет оказывать повышательное влияние на конечные цены на газ в Европе. Поэтому не удивлюсь, если текущая цена на газ на биржах ЕС находится на минимуме и дальше снижаться не будет", - добавил экономист.

По данным Государственного агентства данных, на декабре 2022 г.