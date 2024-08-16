Экономист: снизившееся желание литовцев делать покупки в Польше обусловлено улучшением финансовых перспектив и укреплением злотого

„Я думаю, что значительное влияние оказал тот факт, что по сравнению с прошлым годом ожидания и покупательная способность литовских потребителей значительно возросли. Например, в июне мнение жителей Литвы о финансовых перспективах было лучшим с весны 2007 г. Соответственно, мы видим, что желание населения тратить деньги растет. Однако, похоже, это делается уже не в Польше“, – сказал в пятницу А. Изгородин в эфире радиостанции LRT.
„Также сказалось и укрепление курса злотого. Поэтому, с одной стороны, мы имеем восстановление покупательной способности населения, а с другой – укрепление злотого по отношению к евро“, – добавил он.
Экономист подчеркнул, что данные Citadele о снижении основаны исключительно на карточных платежах, и банк не может оценить, заметны ли изменения и среди наличных расчетов в Польше.
По словам А. Изгородина, большинство жителей Литвы в Польше покупают продукты питания. Между тем, глава Пунской волости Витаутас Лишкаускас заметил, что литовцы приезжают и за одеждой, а иногда даже за мебелью.
„У нас нет точных данных о том, что покупают люди, однако несложно догадаться, что именно. В основном преобладают продукты питания. Ведь не секрет, что жители Литвы покупают в Польше как скоропортящиеся продукты питания, так и продукты длительного хранения. Особенно это было заметно как в 2022 г., так и в 2023 г., когда у нас был инфляционный шок и падение покупательной способности“, – прокомментировал А. Изгородин.
„И в основном видно, что это действительно продукты питания. (...) Те, кто едут в Сувалки, то мы видим, что не только за едой, но и за одеждой. Сейчас не знаю, но раньше там покупали и мебель, и стройматериалы“, – рассказал В. Лишкаускас в эфире радиостанции LRT.
По словам главы Пунской волости, несмотря на сокращение потока литовцев в Польшу, количество поляков, желающих отправиться за покупками в Литву, на данный момент не растет.
„Было время, когда люди из Польши ездили за покупками в Литву, но сейчас этого нет“, – заверил он.
По информации LRT, такое сокращение не должно существенно повлиять на польский бизнес, поскольку объемы покупок жителей Литвы составляют всего 3 проц. от приграничной торговли страны.