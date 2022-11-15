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Пик годовой инфляции уже был достигнут в сентябре, и в следующем году инфляция в Литве будет снижаться, но не так быстро, как прогнозировалось ранее, считает экономист банка SEB Тадас Повилаускас.
Infliacija
Infliacija

SEB прогнозирует, что в этом году среднегодовая инфляция в Литве составит 19%, а в 2023 году она должна снизиться до 9%. В августе инфляция прогнозировалась на уровне 17,9% и 6,2% соответственно.

"Мы все больше понимаем, что снижение годовой инфляции не будет таким стремительным, как мы думали ранее. Базовая инфляция в Литве еще не достигла своего пика, в ближайшие месяцы она будет увеличиваться и, вероятно, достигнет пика только в первом квартале следующего года. Но общая инфляция, мы думаем, еще будет более 10% в следующем году до конца первого полугодия, но потом она резко снизится", - добавил он.

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Говорят, что одним из факторов, который негативно повлияет на инфляцию как в Литве, так и во всей Европе, станет снижение оборотов экономики, когда начнет снижаться потребление домохозяйств, а, следовательно, и спрос на товары.

По данным SEB, уже сейчас видно улучшение ситуации с цепочками поставок, но для быстрого снижения инфляции в следующем году нужны не только более дешевые электроэнергия и природный газ, но чтобы нефть и топливо хотя бы не дорожали.

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