Экономист: саммит НАТО – это инвестиция в будущее

"Следует рассматривать в краткосрочной и долгосрочной перспективах. В краткосрочной перспективе такие мероприятия обычно не приносят прибыли, это похоже на организацию Олимпиады. На сегодняшний день смета составляет вроде 38 млн евро, заработаем 6 млн евро, возможно, тот или иной бизнес получит больше дохода, но речь не идет о краткосрочной перспективе, потому что такого рода мероприятия — это инвестиция в будущее", — сказал Ж. Маурицас.
"Растет осведомленность о Литве, может быть, кто-то из членов этих делегаций, членов семьи, друзей, приятелей приедут в Литву посмотреть, отдохнуть. Это прекрасная возможность привлечь инвестиции и показать, что Литва способна организовывать мероприятия такого уровня и масштаба. Это также показатель того, что наша страна безопасна, потому что опасений довольно много, особенно в странах, расположенных дальше от Литвы. Я думаю, что такие мероприятия действительно окупятся экономически", — заявил он.
По мнению Ж. Маурицаса, несмотря на то что 38 млн евро на мероприятие – это довольно немало, тем не менее это соответствует недельным расходам Литвы на национальную оборону – в год страна тратит почти 2 млрд евро. Также, по его словам, во время саммита НАТО можно привлечь внимание к "отличному старому городу Вильнюса" и вообще к Литве как стране, добившейся больших успехов.
"Это не первый случай, когда мероприятие такого уровня организуется на так называемом постсоветском пространстве. В 2002 г. саммит НАТО был организован в Праге, в 2006 году – в Риге, в 2016 г. – в Варшаве, но именно это событие привлекло наибольшее внимание мировых СМИ в связи с событиями в Украине, и это очень большая возможность для Литвы. Похоже, мы хорошо подготовлены к тому, чтобы воспользоваться этими возможностями", — сказал экономист.
ELTA напоминает, что 11–12 июля в Вильнюсе впервые пройдет саммит НАТО в Литве. Это будет крупнейшее мероприятие в истории Литвы, на котором ожидаются 40–50 зарубежных делегаций (до 3 тыс. гостей) и около 2 тыс. представителей неправительственных организаций и международных СМИ. Об участии в саммите упоминал и президент Украины Владимир Зеленский.
Сообщается, что повестка дня саммита будет сосредоточена на укреплении коллективной обороны Североатлантического альянса и усилению сдерживания, а также на увеличении поддержки Украины.
Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявила, что делегации, прибывающие на саммит НАТО в Вильнюсе, потратят от 4 до 6 млн евро на различные услуги.