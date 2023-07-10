Экономист: саммит НАТО – это инвестиция в будущее

"Следует рассматривать в краткосрочной и долгосрочной перспективах. В краткосрочной перспективе такие мероприятия обычно не приносят прибыли, это похоже на организацию Олимпиады. На сегодняшний день смета составляет вроде 38 млн евро, заработаем 6 млн евро, возможно, тот или иной бизнес получит больше дохода, но речь не идет о краткосрочной перспективе, потому что такого рода мероприятия — это инвестиция в будущее", — сказал Ж. Маурицас.

"Растет осведомленность о Литве, может быть, кто-то из членов этих делегаций, членов семьи, друзей, приятелей приедут в Литву посмотреть, отдохнуть. Это прекрасная возможность привлечь инвестиции и показать, что Литва способна организовывать мероприятия такого уровня и масштаба. Это также показатель того, что наша страна безопасна, потому что опасений довольно много, особенно в странах, расположенных дальше от Литвы. Я думаю, что такие мероприятия действительно окупятся экономически", — заявил он.