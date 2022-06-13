Экономист: самая большая разница между поставщиками электричества сейчас - отвечает ли на звонки и красивый ли сайт

По его словам, все 7 компаний, предоставляющих услуги, являются, скорее, продавцами, чем поставщиками, и цены у них практически не отличаются.

Экономист считает, что главное - это выбор подходящего плана: рыночного или фиксированного.

"Люди акцентируют выбор поставщика, но на деле их не надо так называть. Поставщик - ESO (Energijos skirstymo operatorius), а оператор сети, скорее, продавец. Это как выбор магазина для покупки молока", – сказал в интервью Žinių radijas Маурицас.

По его словам, в окончательном тарифе платы за электроэнергию (24 цт/кВт) предложения поставщиков не отличаются.

"Составляющая независимых поставщиков очень невелика – 0,6-09 цт/кВт. Главный выбор - это план: фиксированная цена и на какой срок или нефиксированная", – считает он.

По словам Маурицаса, чаще благоприятнее заключать договор по рыночной (переменной) цене.

Однако он не исключает, что при таком выборе в некоторые месяцы цена может значительно увеличиться, поэтому у потребителя должен быть "финансовый буфер и терпимость к риску".

По его словам, фиксированные планы в долгосрочном периоде обходятся дороже, потребитель платит за дополнительную страховку от колебаний цен на рынке, но получает гарантию постоянной цены.

"Если бы человек болезненно не воспринимал повышение цены в 2-3 раза в некоторые месяцы (такое возможно зимой), то он мог бы выбирать переменный тариф. Если он хочет фиксировать цену, ему надо выбирать фиксированный план. В этом случае важен срок его действия", – сказал Маурицас.

Он считает дискуссии о выборе поставщика бесполезными.

Экономист отмечает, что главный фактор выбора - не цена, а качество обслуживания.

"Поднимают ли трубку, когда звонишь, красивый ли сайт, удобна ли система оплаты", – иронизировал Маурицас.

Напомним, что до 18 июня поставщика должны выбрать потребители, использующие 1000-5000 кВт/ч в год. Сейчас в Литве можно выбирать из следующих поставщиков: Elektrum Lietuva, Enefit, Ignitis, Perlas Energija, Egto energija, Birštono Elektra, Kauno termofikacijos elektrinė.