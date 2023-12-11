Экономист: рост зарплат в Литве в 2024 году не остановится, но уже не будет двузначным

"Если все пойдет по тому базовому сценарию, который я вижу сейчас, рост заработной платы не остановится. Если процентные ставки снижаются, то экономика не пойдет на спад, а значит бизнес будет более оптимистичен и появится повод поднимать зарплаты. Потому что бизнес-субъектам придется конкурировать за рабочую силу, иначе они не удержат лучших сотрудников. Но рост, вероятно, уже не будет двузначным", - пояснил Р. Рудзкис в понедельник.