Экономист: рост цен в январе - "последний рывок"

"В январе в среднем цены в Литве выросли на 0,6 % и были на 18,4% выше, чем год назад. Этот рост цен - последний рывок, средний уровень цен вырос за счет роста цен на электричество, газ, воду, повышения акцизов на алкоголь и табачные изделия (если бы не эти факторы, то мы наблюдали бы месячную дефляцию). Годовая инфляция снижается четыре месяца подряд, ее падение только набирает обороты", – писал Мачюлис в фейсбуке.
Он прибавил, что снижение потребления в обществе и снижение объемов розничной продажи также заставит компании снижать цены.
"Рост зарплат в этом году составит почти 10%, поэтому сложно надеяться на снижение цен на услуги, однако товары подешевеют", – считает экономист.
"Сокращение розничных продаж приведет к тому, что компании начнут снижать цены", – прибавил Мачюлис.
Он утверждает, что особенно заметно снижение цен в секторе сырья, энергоресурсов и транспорта. Все это, по его словам, скажется на дальнейшем снижении уровня инфляции и приведет к снижению цен.
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