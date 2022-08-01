"Такой результат означает, что у нас уже есть технический спад. Неизбежен отрицательный рост и в третьем квартале. Когда в конце октября будут результаты третьего квартала, мы формально сможем объявить о рецессии", – сказал в понедельник Ж.Маурицас Ziniu Radijas.

При этом экономист отметил, что несмотря на отрицательный рост в течение двух кварталов этого года, общий годовой результат останется положительным.

"Рост будет колебаться между 1-1,8 проц., так как первая половине года была очень хорошей. В первом квартале годовой рост составил 4 проц., во втором - 2,8 проц. Следовательно, падение во втором полугодии должно быть очень низким, чтобы годовой показатель был отрицательным", – пояснил экономист.

В целом Ж. Маурицас пояснил, что рецессия – это технический термин, означающий формальное замедление экономического роста. Однако он считает, что на этот раз экономика не столкнется со сценарием кризиса 2008 г., поскольку тогда фиксировался один из самых быстрых спадов ВВП за всю историю.

Экономика Литвы готова выдержать спад, считает экономист.

"Экономика Литвы больше диверсифицирована. Жители, предприятия и даже учреждения власти задолжали немного, по крайней мере если сравнивать со средним показателем Европы и мира. В экономическое замедление мы вступаем в достаточно неплохом состоянии", – сказал он.

"Я бы даже осмелился утверждать, что спад у нас будет примерно такой же, как средний показатель Евросоюза. Может, чуть больше из-за своей специфики с Россией", – прогнозирует Ж. Маурицас.

Во втором квартале этого года валовой внутренни продукт (ВВП) Литвы достиг в ценах того времени 16,4 млрд. евро. Оценка получена при помощи эконометрических моделей по имеющимся статистическим данным. По сравнению с первым кварталом 2022 г., реальное изменение ВВП, без учета влияния числа рабочих дней и сезона, было отрицательным и составило –0,4 проц., сообщил в пятницу Департамент статистики.

Оценивая методом производства, наибольшее отрицательное влияние во втором квартале на изменение ВВП оказали результаты деятельности предприятий транспорта и хранения, опраций с недвижимостью.

В первом полугодии 2022 г. ВВП составил 30,7 млрд. евро в ценах того времени. По сравнению с первым полугодием 2021 года реальное изменение ВВП, без учета влияния количества рабочих дней и сезона, было 3,6 проц. (с учетом 3,4 проц.).