Экономист рассказал, что ждет экономику Литвы: работник уже не будет задавать тон

Экономист прибавил, что растущая геополитическая неопределенность приводит к изменениям цен на сырье и другим видам непостоянства.

Больше всего от этого может пострадать ЕС, ведь он зависит от мировой торговли. Это актуально и для нас, Литвы, поскольку у нас маленькая и уязвимая экономика, это замедляет рост нашей экономики и других экономик“, – сказла он.

Растет противостояние между Китаем и США, это может перевернуть кверху ногами всю нашу мировую торговлю. До сих пор торговые отношения становились свободнее, наблюдался быстрый рост, но мы видим, что торговля теряет обороты.

„Мы видим США, которые рвутся вперед, ЕС отстает, у Китая ситуация не самая лучшая.

На пресс-конференции в среду экономист сказал, что мир перешел в зону менее активного роста.

„В мире нет стабильности, и хотя рост мировой экономики останется большим, он будет более медленным“, – сказал Маурицас.

„Экономика Европы – в тумане. Прогнозы на следующий год более оптимистичные, чем на этот. Света ждут, но он не наступает. Снижение процентной ставки вряд ли вытащит еврозону из экономической стагнации. Основная причина – Германия“, – заметил экономист.

„Экономика Литвы растет лучше, чем Латвии и Эстонии“, – сказал экономист.

Он прогнозировал, что экономика Эстонии в этом году не будет расти, а покажет падение на 1%, рост латвийской экономики составит 0,5%, а Литвы – 2,4%. Рост ВВП Литвы в 2025 г. составит 3% и будет самым высоким в балтийском регионе.