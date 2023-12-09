Экономист призывает задуматься: хватит ли оптимизма, чтобы пережить зиму и дорогую весну

По словам Рояки, из нынешних показателей видно, что речь идет не только об экономической стагнации стран.
"Мы де-факто говорим и о технической рецессии, это когда экономика не растет, а большие страны, такие, как Германия, Испания, Франция сталкиваются со значительным замедлением экономики. Это значит, что и ожидания бизнеса, и ожидания жителей ухудшаются. Появляется большая волна банкротств и этого, конечно, можно ждать после ковида, поскольку долгое время не активизировали начало процесса банкротств", – сказала она.
Собеседница пояснила, что это значит для Литвы.
"Поскольку Литва торгует с другими странами, у нее есть тесные связи с Германией, в целом с ЕС и Скандинавскими странами, которые, к сожалению, тоже сейчас не блещут экономическими показателями, это значит, что и наш бизнес может столкнуться с долгосрочными проблемами", – сказала Рояка.
По ее словам, сейчас фиксируется примерно на 40% больше банкротств, чем несколькими годами ранее.
"Есть в этом действии определенная гигиена, поскольку часть компаний уже могла обанкротится во время ковида, но их временно поддерживало государство, но, к сожалению, надо признать, что есть и такие компании, которые вошли в новую реальность и не сумели найти себе место, заделать бреши, запрограммированные ковидом и энергетическим кризисом. Тут мы получили двойной эффект, говоря о ЕС.
В Литве ситуация немного иная, поскольку самые слабые компании после ковида начали процедуру банкротства в прошлом году. В этом году мы видим, что они передают эту отрицательную эстафету другим видам деятельности, и у нас нет такого большого пузыря банкротств", – сказала Рояка.
По ее словам, радоваться все равно нечему.
Рояка сказала, что мы не можем надеяться на то, что в следующем году все подешевеет.
"Дешевле, скорее всего, не будет, поскольку опять-таки, от чего зависит подорожание? Подорожание - это деньги. Цена денег. Сейчс мы видим, что как Центробанк Европы, так и международные ведомства демонстрируют, что Европа и весь мир будут жить с высокой процентной ставкой не год, а, скорее всего, два-три, а может и больше лет", – заметила экономист.
Однако, по ее словам, можно порадоваться ситуации с инфляцией.
"Наши домашние хозяйства, потребители и жители рады, что инфляция перестала расти так быстро и это вдохновляет их на траты, но опять-таки очень важно понять, что если дорогие деньги подавляют бизнес и экономику, общий спрос в экономике – то это может подействовать и на настроение потребителей в долгосрочном периоде", – сказала она. заметив, что оптимизм надо сдерживать.
"Если мы после "черной пятницы" уже вошли в такой рождественский период с немного большим оптимизмом, то надо просто обдумать, хватит ли нам этого оптимизма, чтобы пережить не только зиму, но и более дорогую весну, а затем лето", - предупредила Рояка.