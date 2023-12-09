Экономист призывает транжиров задуматься: хватит ли оптимизма, чтобы пережить зиму и дорогую весну

 (1)
ru.DELFI.lt
Prekybos centro šventinės akcijos
Prekybos centro šventinės akcijos
ФОТО: DELFI / Mindaugas Ažušilis

Экономика снова хандрит. Цены после двухмесячной паузы стали снижаться, сказал представитель Creditinfo Lietuva экономист Екатерина Рояка. Однако, по ее словам, экономические показатели стран ЕС не очень хорошие. Что это значит для Литвы, и как это скажется на бизнесе, экономист рассказала в интервью журналистам телевидения LNK.

По словам Рояки, из нынешних показателей видно, что речь идет не только об экономической стагнации стран.

"Мы де-факто говорим и о технической рецессии, это когда экономика не растет, а большие страны, такие, как Германия, Испания, Франция сталкиваются со значительным замедлением экономики. Это значит, что и ожидания бизнеса, и ожидания жителей ухудшаются. Появляется большая волна банкротств и этого, конечно, можно ждать после ковида, поскольку долгое время не активизировали начало процесса банкротств", – сказала она.

Собеседница пояснила, что это значит для Литвы.

"Поскольку Литва торгует с другими странами, у нее есть тесные связи с Германией, в целом с ЕС и Скандинавскими странами, которые, к сожалению, тоже сейчас не блещут экономическими показателями, это значит, что и наш бизнес может столкнуться с долгосрочными проблемами", – сказала Рояка.

По ее словам, сейчас фиксируется примерно на 40% больше банкротств, чем несколькими годами ранее.

"Есть в этом действии определенная гигиена, поскольку часть компаний уже могла обанкротится во время ковида, но их временно поддерживало государство, но, к сожалению, надо признать, что есть и такие компании, которые вошли в новую реальность и не сумели найти себе место, заделать бреши, запрограммированные ковидом и энергетическим кризисом. Тут мы получили двойной эффект, говоря о ЕС.

В Литве ситуация немного иная, поскольку самые слабые компании после ковида начали процедуру банкротства в прошлом году. В этом году мы видим, что они передают эту отрицательную эстафету другим видам деятельности, и у нас нет такого большого пузыря банкротств", – сказала Рояка.

По ее словам, радоваться все равно нечему.

Рояка сказала, что мы не можем надеяться на то, что в следующем году все подешевеет.

"Дешевле, скорее всего, не будет, поскольку опять-таки, от чего зависит подорожание? Подорожание - это деньги. Цена денег. Сейчс мы видим, что как Центробанк Европы, так и международные ведомства демонстрируют, что Европа и весь мир будут жить с высокой процентной ставкой не год, а, скорее всего, два-три, а может и больше лет", – заметила экономист.

Однако, по ее словам, можно порадоваться ситуации с инфляцией.

"Наши домашние хозяйства, потребители и жители рады, что инфляция перестала расти так быстро и это вдохновляет их на траты, но опять-таки очень важно понять, что если дорогие деньги подавляют бизнес и экономику, общий спрос в экономике – то это может подействовать и на настроение потребителей в долгосрочном периоде", – сказала она. заметив, что оптимизм надо сдерживать.

"Если мы после "черной пятницы" уже вошли в такой рождественский период с немного большим оптимизмом, то надо просто обдумать, хватит ли нам этого оптимизма, чтобы пережить не только зиму, но и более дорогую весну, а затем лето", - предупредила Рояка.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии (1)
Delfi
Поделиться
Комментарии