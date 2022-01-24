В передаче "Тема на Delfi" Леонтьева сказала, что нынешний рост цен вызван деятельностью центробанков, которые во время пандемии выпустили на рынок большое количество денег. Только Центробанк Европы с начала пандемии практически удвоил денежную базу. "Целью было поощрение спроса, потребления", – сказала она.

"Сейчас мы видим, что спрос значительно превышает предложение, цены растут и никак не могут устоятся, не хватает сырья, поэтому все продолжает дорожать... Мы видим, что невозможно понять феномен инфляции, не исследовав денежную политику и до сих пор главы ЦБ Литвы и Европы избегали темы денежной политики, как фактора, вызывающего инфляцию. Но несколько дней назад Кристин Лагард впервые упомянула, что уменьшат скупку облигаций, а это значит, что ЦБ предпринимают действия для уменьшения количества денег. Конечно, это начали делать с опозданием, это не сразу скажется на экономике", – сказала Леонтьева.

В Литве, по ее словам, инфляция росла быстрее, чем в других странах ЕС, из-за ситуации на рынке труда. Из-за нехватки работников, росли зарплаты, они росли быстрее, чем в других странах еврозоны, это сказалось и на росте цен.

"Кроме того, на рынке есть много безработных, которые не могут вернуться на рынок, кроме того, ограничены процедуры трудоустройства работников из третьих стран", – сказала Леонтьева.

На вопрос, как власти Литвы способствовали росту инфляции, она ответила, что тут свою роль сыграло искусственное ограничение трудоустройства лиц из третьих стран.

"По подсчетам, поляки сумели вовлечь в свой рынок миллион украинцев. Там процедуры таковы, что людям приехать несложно", – заметила экономист.

По словам Леонтьевой, некоторые заводы в Литве сейчас из-за нехватки работников не могут работать в полную силу.

Польша в этом году приняла решение отказаться от НДС на продукты питания. Леонтьева назвала это борьбой не с источниками инфляции, а с ее последствиями.

"Я считаю, что борьба с последствиями бессмысленная, кроме того, согласно теории экономики, это может увеличить инфляцию. Когда говоришь об НДС, важно понять, что это основной источник формирования бюджета. Почти 50% бюджета Литвы - это НДС, он работает хорошо, когда налог одинаковый на все товары, когда он нейтрален, когда начинают его на что-то снижать, начинаются сбои в экономике, неизбежны злоупотребления", – сказала она.

"Такой налог, особенно сейчас в сложный для экономики период, я предлагала бы не трогать, хотя, хочу напомнить, что он в Литве был увеличен временно во время старого кризиса, у властей был уже повод вернуть 18% тариф, это можно было бы обсудить и сейчас (...)", – заметила экономист.

"Выполнять данное слово - хорошее качество", – сказала Леонтьева.

По ее словам, в ближайшее время инфляция еще будет двузначной, но в долгосрочной перспективе все будет зависеть от действий центробанков.

"И конечно, если мы говорим о Литве, то от улучшения положения на рынке труда. Иначе будут расти зарплаты, людей будет не хватать, а мы будем получать больше, но и платить будем больше", – обобщила экономист.

Напомним, что действующий в Литве 21% НДС ввело осенью 2009 года правительство Андрюса Кубилюса. Тогда говорили, что НДС повысили временно, до конца кризиса.