Экономист сказал, что инфляция в настоящее время является главной головной болью для всего мира. В США этому вопросу уделяется особое внимание, и Центробанк уже готов поднять процентные ставки в марте. Инфляция в США составляет 7 процентов, что, по его словам, является одним из самых высоких показателей за 40 лет.

П. Кунчинас сказал, что если мы будем решать проблему по учебникам, то государство должно попытаться уменьшить количество денег на рынке.

"Нельзя бороться с инфляцией, выбрасывая еще больше денег. Чем больше денег вы вливаете в рынок, тем больше они крутятся, поднимаются цены.

Поскольку Европейский центральный банк (ЕЦБ) вложил много денег, и если в фискальной политике нет дисциплины, цены, как известно, растут.

Снижать зарплату людям невозможно, это было бы политическим самоубийством. Но постоянной индексацией и попытками обуздать инфляцию за счет более быстрого повышения заработной платы не победить, потому что тогда спираль развернется и у государства, вероятно, закончатся деньги", — сказал он.

По словам П. Кунчинаса, сильнее всего от инфляции пострадают те люди, которые наиболее уязвимы, люди с низкими доходами и представители среднего класса, которые живут на заработную плату.

"Во-первых, давайте будем откровенны, основные инструменты борьбы с инфляцией не в наших руках. Главный инструмент находится в руках ЕЦБ.

ЕЦБ может снизить инфляцию через кредитную политику, через финансовый сектор. Монитарная политика должна быть усилена. Это означает, что банки должны быть более осторожными в кредитовании, особенно если начали формироваться пузыри, чтобы немного сократить потребление. Цена денег должна подняться, чтобы их нельзя было растратить налегке.

А там, где социально чувствительно, есть возможность хотя бы временного снижения НДС. Это касается как энергетики, так и пищевой отрасли. Но я бы предположил, что это касается не всех, иначе государство разорится, потому что НДС является его основным источником дохода.

Что мы можем сделать сами, так это, прежде всего, там, где можно, снизить налоги и, конечно, там, где есть избыточное потребление, наоборот, надо повысить налоги.

Например, обычно предлагается взимать плату за то, за что люди могут заплатить. Очень жаль, что в Сейме не прошел налог на загрязнение, потому что я бы облагал налогом автомобили, и, в конечном счете, это должно быть направлено на стабилизацию цен на предметы первой необходимости и на налогообложение товаров не первой необходимости. Таков должен быть принцип", — сказал он.

Поскольку Польша с февраля отменяет налог на добавленную стоимость на продукты питания, экономист согласился, что это один из шагов, который может помочь обуздать ценовой шок.

"Я за временное снижение НДС на товары первой необходимости. Я думаю, что это один из шагов, которые можно предпринять для стабилизации цен. Конечно, сразу встает вопрос о бюджете, потому что денег будет собрано меньше, а кому-то все равно придется платить", — сказал он, предупредив, что вообще снижение НДС — это "очень скользкая дорога", и он понимает, почему литовские политики не делаю этого.

"Возвратить НДС тогда очень сложно, но я поддерживаю это в крайнем случае, особенно при двузначной инфляции. Я выбираю из двух зол и я не за то, чтобы казна пострадала, но я думаю, что инфляция - еще хуже. Я бы предпочел снизить налоги на товары первой необходимости", — сказал он.

На вопрос, как изменится инфляция в течение года, экономист ответил, что не очень оптимистично настроен. По его словам, многое будет зависеть от цен на энергоносители и от того, как поведет себя Россия в условиях энергетического кризиса и цен на газ.