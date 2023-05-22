"Кризис может быть, но мы должны помнить, что такое определение кризиса. Это –непредвиденная ситуация, трудноуправляемая, ситуация, из которой нет простого выхода — была пандемия, глобальный финансовый кризис, это сложно предсказать. Пока то, что мы наблюдаем, это охлаждение литовской экономики, некоторые отрасли сталкиваются с более серьезными проблемами, но это еще не масштабное явление, которое должно у многих вызывать беспокойство", – сказал Н. Мачюлис в интервью радиостанции Žinių radijas в понедельник.

"Когда мы увидим рост безработицы, падение цен на недвижимость, тогда можно будет говорить о том, что это уже более серьезные, более масштабные проблемы. Думаю, вероятность того, что мы это увидим, повышается, потому что на экспортных рынках немало проблем. Всегда можно остыть еще больше, потому что на данный момент наиважнейшие для людей показатели, такие как уровень безработицы и рост заработной платы, а также вытекающие из этого объемы потребления, не сигнализируют ни о каких проблемах в Литве. Но, как правило, это те показатели, которые в последнюю очередь реагируют на экономические проблемы", – отметил он.

Н. Мачюлис пояснил, что техническая рецессия в Литве вызвана весьма специфическими причинами – промышленный оборот сократился довольно значительно. Однако он заверил, что спад произошел с очень высокого уровня.

"Прошлогодней весной он (промышленный оборот — ELTA) был на 40 проц. выше, чем в начале 2020 г. Ни в одном государстве ЕС не было такого роста производства. Сейчас закрылся завод-производитель удобрений Achema, объемы производства сократились, там, наверное, не менее чем на 1 проц. снизился ВВП, были и другие причины, у мебельщиков дела сложнее", – сказал экономист.

"Но если посмотреть, что происходит на улице, как выглядит занятость, то общих признаков беспокойства пока нет, показатель потребительского доверия поднялся до наивысшего уровня с прошлогоднего лета, ожидания улучшаются, инфляция снижается, рост заработной платы в первом квартале этого года составляет 15 проц. по сравнению с первым кварталом прошлого года", – заявил он.

В итоге главный экономист Swedbank отметил, что количество вакантных рабочих мест сократилось, а уровень безработицы вырос, поэтому во втором полугодии этого года и в следующем году вероятен рост безработицы.

"Замедлится рост заработной платы, и уже тогда большая часть населения почувствует, что того экономического процветания, которое мы наблюдали в течение последних трех лет, уже нет. За эти годы цены на жилье выросли на 50 проц. во всех городах и пока нигде не снизились, хотя в Швеции они снизились на 15 проц., а в Эстонии – на 7 проц.", – сказал Н. Мачюлис.