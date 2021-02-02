По его словам, ограничения второго карантина в первом квартале этого года сократят ВВП Литвы, по сравнению с тем же периодом прошлого года, почти на 3,2%. При этом еще на минувшей неделе он заявлял, что в январе-марте экономический спад составит 4%.

Однако, по словам аналитика, разжатие экономической пружины будет "достаточно сильным".

"Мы действительно считаем высокой вероятность того, что этот отскок будет достаточно сильным. Мы, по сути, видели это и летом прошлого года, а также в сентябре, октябре – был очень сильный отскок. Трудно найти аргументы, по причине которых этот отскок не должен быть в апреле, мае, июне", – сказал во вторник Т. Повилаускас на презентации макроэкономического обозрения SEB.

SEB прогнозирует, что в этом году экономика Литвы вырастет на 1,8%, однако Т. Повилаускас подчеркивает, что значительный рост будет виден в 2022 году, когда ВВП должен увеличиться более чем на 4%.

"Рост в 1,8% в этом году может показаться низким, но мы понимаем, что в первом квартале негативные изменения ВВП будут неизбежно большими, как это было в четвертом квартале прошлого года" – сказал экономист.

Он прогнозирует, что годовой рост ВВП во втором квартале этого года составит 5%, в третьем – 2,3%, в четвертом – 2,7%.

На минувшей неделе Департамент статистики сообщил, что под влиянием пандемии литовская экономика в 2020 году сократилась на 1,3%.