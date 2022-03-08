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Речь идет об ударе санкций по России – обесценился рубль, сократились масштабы торговли, начались проблемы с экспортом сырья, однако, похоже, проблемы будут в Европе и Литве. По прогнозам экономистов, выросшая инфляция может не только не снизиться, но еще и расти в течение нескольких месяцев. Об этой ситуации в эфире передачи "По сути" на Delfi TV говорили эксперты.
Rimantas Rudzkis
Rimantas Rudzkis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Годовая инфляция в феврале – 5,8%, а годовой рост цен производителей составил 30%. Это значит – что в течение нескольких месяцев это отразится на ценах на товары", – отметил он, приведя в пример данные по ЕС.

"В Литве есть своя специфика – удобрения мы покупали в Беларуси: дешевле, лучше, транспортировать недалеко, все рядом, что будет сейчас - не знаю", – прибавил экономист.

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Что касается цен на горючее, он сказал, что их рост связан не только с войной в Украине.

"Как говорят эксперты крупных инвестиционных банков, это редкий случай в истории, когда цикл пика цен на энергоресурсы совпал с циклом цен на сырье. Обычно они шли врозь, а тут совпали, и дали сильный толчок. А сейчас еще дополнительный скачок из-за войны", – заметил Рудзкис.

В Литве используют горючее, произведенное на Orlen Lietuva.

"Завод работает, на танкерах привозят нефть Ural из России. Завод был построен в СССР, он приспособлен для российской нефти. Сейчас в Европе говорят об отказе от российской нефти. Три недели назад Ural и Brent стоили примерно столько же. Сейчас Ural продают на 30% дешевле, это на 25% дешевле, чем Brent, и все равно покупателей немного. Наше государство готово к принятию максимума антироссийских санкций.

Каким будет результат – заводу запретят покупать или нет? Для другой нефти перестроить переработку нелегко. Сейчас нефти немного, контракты заключены, где брать? Много говорят, что Европа может обойтись без российского газа, аналитики напоминают, что некоторые заключили контракты до 2028 г. включительно. Ситуация сложная, нужны межгосударственные соглашения", – заметил экономист.

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