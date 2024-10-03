2024.10.03 07:00

Экономист оценил Литву по важному экономическому показателю: достижения впечатляют

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Ž. Mauricas prognozuoja, kad perkamosios galios Lietuvoje augimą bus spartesnis nei Latvijoje ar Estijoje
Ž. Mauricas prognozuoja, kad perkamosios galios Lietuvoje augimą bus spartesnis nei Latvijoje ar Estijoje
ФОТО: J. Eglinskas/A. Ufartas (DELFI koliažas)

Покупательная способность жителей Литвы демонстрирует впечатляющий рост на фоне других стран Евросоюза, сказал экономист Жигимантас Маурицас. По его словам, отрыв Литвы от других соседей в Балтии будет расти, однако этому оптимизму могут помешать решения внутри страны или катаклизмы извне.

„За последние 5 лет покупательная способность жителей Литвы выросла на 35% – это достижение впечатляет, если иметь в виду, что в Латвии она увеличилась на 17%, а в Эстонии – снизилась на 1%.

Это особое достижение, ведь во всех крупных странах ЕС покупательная способность жителей в последние 5 лет не выросла, а снизилась: в Италии – на 6%, во Франции и Испании – на 1%. (В среднем по ЕС снижение составляет 2%)“, – писал в социальной сети Facebook экономист банка Luminor Маурицас.

По его словам, из соседей только в Польше фиксируется значительный рост покупательной способности (+21%). В ближайшее время покупательная способность жителей Литвы будет расти и будет самой высокой в Балтии, сказал экономист.

Žygimantas Mauricas

Причина тому - в первую очередь инфляция, которая в Литве значительно снизилась по сравнению с другими странами ЕС.

„В сентябре годовая инфляция в Литве составила 0,4% и была меньше, чем в Латвии (1,6%) и Эстонии (3,2%). Кроме того, из-за снижения цен на горючее и снижения цен на продукты питания в октябре-ноябре возможна дефляция (jесли обостряющийся военный конфликт на Ближнем Востоке не скажется на ценах на горючее)“, – сказал Маурицас.

Он прогнозирует, что в 2025 г. в Литве и Латвии инфляция останется низкой (около 2,0%), а в Эстонии будет немного выше (5,0%) из-за быстрого повышения налогов.

Вторая причина повышения покупательной способности – быстрый рост зарплаты.

„В Литве рост зарплат остается высоким. Средняя зарплата во втором квартале 2024 г. в Литве выросла на 9,8% – в Латвии на 9,6%, а в Эстонии на 7,1%. Вероятно, рост зарплат замедлится, но останется относительно быстрым, хотя уже не будет двузначным“, – сказал экономист.

Банк Luminor прогнозирует, что в следующем году рост зарплат в Литве составит 7,4% – в Латвии - 6,6%, а в Эстонии - 6,0%.

Pirkinių krepšelis parduotuvėje

Поэтому, по словам Маурицаса, снижение инфляции и рост зарплат увеличили покупательную способность жителей Литвы.

„Прогнозируем, что в этом году в Литве она вырастет на 9,0%, в Латвии – на 7,8%, а в Эстонии – всего 3,0% (в Эстонии она небольшая из-за повышения налогов)“, – сказал экономист.

По его словам, возможно, что покупательная способность в 2025 году будет быстрее всего расти в Литве (5,0%), в Латвии рост составит 4,5%, а в Эстонии - всего 1%.

„Этот отрыв между странами Балтии еще больше увеличится, если мы не наломаем дров (например, с помощью хаотичного повышения налогов) или проблемы будут из-за обострившихся конфликтов (например, повышения цен на нефть)“, – сказал Маурицас.

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