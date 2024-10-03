Экономист оценил Литву по важному экономическому показателю: достижения впечатляют

По его словам, из соседей только в Польше фиксируется значительный рост покупательной способности (+21%). В ближайшее время покупательная способность жителей Литвы будет расти и будет самой высокой в Балтии, сказал экономист.

Это особое достижение, ведь во всех крупных странах ЕС покупательная способность жителей в последние 5 лет не выросла, а снизилась: в Италии – на 6%, во Франции и Испании – на 1%. (В среднем по ЕС снижение составляет 2%)“, – писал в социальной сети Facebook экономист банка Luminor Маурицас.

„За последние 5 лет покупательная способность жителей Литвы выросла на 35% – это достижение впечатляет, если иметь в виду, что в Латвии она увеличилась на 17%, а в Эстонии – снизилась на 1%.

Причина тому - в первую очередь инфляция, которая в Литве значительно снизилась по сравнению с другими странами ЕС.

„В сентябре годовая инфляция в Литве составила 0,4% и была меньше, чем в Латвии (1,6%) и Эстонии (3,2%). Кроме того, из-за снижения цен на горючее и снижения цен на продукты питания в октябре-ноябре возможна дефляция (jесли обостряющийся военный конфликт на Ближнем Востоке не скажется на ценах на горючее)“, – сказал Маурицас.

Он прогнозирует, что в 2025 г. в Литве и Латвии инфляция останется низкой (около 2,0%), а в Эстонии будет немного выше (5,0%) из-за быстрого повышения налогов.

Вторая причина повышения покупательной способности – быстрый рост зарплаты.