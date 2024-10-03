Экономист оценил Литву по важному экономическому показателю: достижения впечатляют

„За последние 5 лет покупательная способность жителей Литвы выросла на 35% – это достижение впечатляет, если иметь в виду, что в Латвии она увеличилась на 17%, а в Эстонии – снизилась на 1%.
Это особое достижение, ведь во всех крупных странах ЕС покупательная способность жителей в последние 5 лет не выросла, а снизилась: в Италии – на 6%, во Франции и Испании – на 1%. (В среднем по ЕС снижение составляет 2%)“, – писал в социальной сети Facebook экономист банка Luminor Маурицас.
По его словам, из соседей только в Польше фиксируется значительный рост покупательной способности (+21%). В ближайшее время покупательная способность жителей Литвы будет расти и будет самой высокой в Балтии, сказал экономист.
Причина тому - в первую очередь инфляция, которая в Литве значительно снизилась по сравнению с другими странами ЕС.
„В сентябре годовая инфляция в Литве составила 0,4% и была меньше, чем в Латвии (1,6%) и Эстонии (3,2%). Кроме того, из-за снижения цен на горючее и снижения цен на продукты питания в октябре-ноябре возможна дефляция (jесли обостряющийся военный конфликт на Ближнем Востоке не скажется на ценах на горючее)“, – сказал Маурицас.
Он прогнозирует, что в 2025 г. в Литве и Латвии инфляция останется низкой (около 2,0%), а в Эстонии будет немного выше (5,0%) из-за быстрого повышения налогов.
Вторая причина повышения покупательной способности – быстрый рост зарплаты.
„В Литве рост зарплат остается высоким. Средняя зарплата во втором квартале 2024 г. в Литве выросла на 9,8% – в Латвии на 9,6%, а в Эстонии на 7,1%. Вероятно, рост зарплат замедлится, но останется относительно быстрым, хотя уже не будет двузначным“, – сказал экономист.
Банк Luminor прогнозирует, что в следующем году рост зарплат в Литве составит 7,4% – в Латвии - 6,6%, а в Эстонии - 6,0%.
Поэтому, по словам Маурицаса, снижение инфляции и рост зарплат увеличили покупательную способность жителей Литвы.
„Прогнозируем, что в этом году в Литве она вырастет на 9,0%, в Латвии – на 7,8%, а в Эстонии – всего 3,0% (в Эстонии она небольшая из-за повышения налогов)“, – сказал экономист.
По его словам, возможно, что покупательная способность в 2025 году будет быстрее всего расти в Литве (5,0%), в Латвии рост составит 4,5%, а в Эстонии - всего 1%.
„Этот отрыв между странами Балтии еще больше увеличится, если мы не наломаем дров (например, с помощью хаотичного повышения налогов) или проблемы будут из-за обострившихся конфликтов (например, повышения цен на нефть)“, – сказал Маурицас.