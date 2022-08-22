"Многие теперь жалеют, что атомная электростанция не была построена, но эти люди не очень осведомлены о ситуации в атомной энергетике. Если бы АЭС действительно стоило строить, то следовало бы спросить, почему ни одно из государств Европы в последние годы не стало строить новую АЭС", – сказал в понедельник Р. Рудзикис Ziniu radijas.

"Посмотрите, как трудно шли дела у финнов, которые никак не могли завершить строительство последней атомной электростанции, сроки затянулись чуть ли не вдвое. Электроэнергия, производимая новыми АЭС, очень дорога и не может, не в состоянии конкурировать с другими генерациями энергии, с теми же ветряными станциями или с электроэнергией, импортируемой Nord pool", – добавил он.

По словам экономиста, электроэнергия, произведенная построенной АЭС могла бы быть ниже нынешней, но в долгосрочной перспективе навряд ли нашлись бы желающие покупать электроэнергию у Висагинской АЭС. Электростанция стояла бы, а огромный долг пришлось бы вернуть, пояснил Р.Рудзикис.

"На эту минуту, цена электроэнергии, генерированной построенной АЭС, была бы ниже той, по которой мы покупаем у Nord pool, но это продолжалось бы несколько месяцев. АЭС строится не для того, чтобы жить хорошо пять месяцев, она строится на 60 лет. Представим, что мы в 2018 году, что было навряд ли возможно, запустили бы атомную электростацию. Кто покупал бы эту электроэнергию, когда из Nord pool можно было импортировать разного дешевле?", – сказал профессор ВУ.

"Год с атомной станцией у нас была бы действительно более дешевая электроэнергия, так как таких космических цен нельзя было предвидеть, но это временно", – добавил он.

В октябре 2012 года в Литве состоялся совещательный референдум о строительстве в стране новой АЭС. 34,09 проц. участвовавших в референдуме поддержали строительство АЭС, 62,68 проц. высказались против, напоминает ЭЛЬТА.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис недавно выразил сожаление, что Литва так и не построила планировавшуюся атомную электростанцию. По его словам, если бы в Висагинасе появилась новая АЭС, литовцы сейчас могли бы рассчитывать на значительно более низкие цены на электроэнергию.

В середине августа сожаление высказал и европарламентарий Андрюс Кубилюс. По его словам, теперь ясно, что поддержка консерваторами проекта о строительстве Висагинской АЭС была правильным решением. Поэтому, по его словам, не следует забывать оппонентов консерваторов, агитировавших десятилетие назад против новой АЭС в стране.

Возражавший против проекта лидер аграриев" Рамунас Карбаускис по-прежнему считает, что такое решение было бы ошибкой. Политик признает, что цены на электроэнергию были бы ниже биржевой, но производимая АЭС электроэнергия не могла бы конкурировать с возобновляемой энергетикой.