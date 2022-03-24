Экономист об указании продавать газ "недругам" только за рубли: это попытка "тянуть резину"

"Наверное, таким способом пытаются повысить спрос на рубли, это очевидно. Но вместе с тем компаниям, которые лишатся валюты, будет сложно закупать разные компоненты за границей, включая Китай", – сказал Маурицас.

"Государство таким образом пытается смягчить падение курса рубля", – сказал он. Поставка товаров в ЕС и США за доллары больше не имеет смысла, заявил президент Путин. Покупатели российского газа должны будут приобретать рубли на внутреннем валютном рынке РФ.

Президент России Владимир Путин поручил перевести оплату российского природного газа "недружественными странами" в рубли. "Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты за наш природный газ, поставляемый в так называемые недружественные страны, на российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют", - заявил Путин на совещании с членами правительства РФ в среду, 23 марта.

Маурицас сказал, что такой приказ Путина, скорее всего, означает, что российские компании будут получать рубли. У них в обороте не останется евро или долларов США, поэтому компаниям будет сложнее оплачивать расходы на содержание инфраструктуры.

"Если компании захотят приобрести какие-то компоненты, например, для ремонта газопровода или захотят инвестировать в производственные мощности, то валюты у них на это не будет. Им придется пытаться снова менять рубли на валюту, если это вообще будет возможным", – сказал экономист.

"Во всем этом процесс компании лишатся средств, им придется дважды менять валюту", – продолжил экономист, прибавив, что компании не только лишатся части средств, но и станут еще более зависимыми от центральной власти.

"Это такое тушение огня за счет компаний и вообще будущих перспектив", – считает он.

Маурицас сказал, что се это будет иметь кратковременный эффект для экономики и рубля, поскольку это лишь временно снизит падение курса, например, – до 9 мая, когда в России празднуют окончание Второй мировой войны.

"Приоритет кратковременный – дожить до 9 мая, чтобы не было падения рубля каким-то способом и так "тянуть резину", пытаясь создать видимость того, будто санкции Запада не будут иметь краткосрочного действия", – сказал Маурицас.

Он прогнозировал, что кривая курса рубля вскоре приобретен форму буквы L – ожидается сильное падение, "без перспективы на восстановление".

"Думаю, падение курса рубля продолжится. Может, я не прав, но уже есть фундаментальные изменения, которые начались и их легко не повернуть вспять", – сказал экономист.

По мнению Маурицаса, сам Кремль не ожидал таких санкций от Запада и сейчас понимает, что после того как большая часть стран прекратила отношения с Россией, значительный отрицательный эффект для экономики неизбежен.

Поэтому Москва ищет способы "еще как-то тянуть время, чтобы создать впечатление, будто не все так плохо".

Настоящий эффект санкций, по словам Маурицаса, почувствуется позже, поскольку принятые Западом санкции ориентированы на среднесрочный и долгосрочный периоды.