"Интересно, что сейчас в Польше ниже не только цены на товары и услуги, но и на горючее. Например, средняя цена на бензин (A95) в Литве составляет 1,47 евро, а в Польше – 1,28 евро, т.е. на 15% ниже. Разница цен в основном образовалась за счет снижения курса злотого, поэтому из-за этого ниже акцизы. Их устанавливают в злотых, поэтому при снижении курса злотого, цена в евро снижается", – писал он Facebook.
Он сказал, что в Литве, к примеру, акциз на бензин составляет 0,466 евро за литр, а в Польше – 0,357, разница в 11 евроцентов. Кроме того, с акциза платят НДС, поэтому разница увеличивается еще больше, в Польше НДС выше, чем в Литве (23, а у нас 21%).
"Оставшуюся разницу в цене на горючее составляет маржа торговцев, в Литве она выше из-за низкой конкуренции, поэтому разница увеличивается с 12,5 до 19 евроцентов", – сказал он.
Что касается цены на дизельное топливо, то разница меньше, из-за низкого акциза в Литве.
"В Литве в среднем цена составляет 1,36 евро, а в Польше 1,28 евро, разница 8 евроцентов", – сказал он.
По словам экономиста, Польша низкими ценами умудряется привлекать в свою страну много инвесторов и потребителей.
"Возможно, конкуренция со стороны Польши снизить раздувание пузыря цен в Литве, а это позволяет нам сохранять конкурентоспособность в международном масштабе. Если бы не Польша, я думаю, цены в Литве были бы выше", – сказал он.
За год курс злотого по отношению к евро упал на 4,5%, потребительские цены в Польше выросли на 6,4%, а в Литве – на 8,2%.
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