Экономист об энергетической войне: Россия будет глубже погрязать в кое-что покоричневее глины

В социальной сети Facebook экономист поделился новейшей статистикой цен на природный газ.

"Цена на природный газ в июле 2022 г. (в Нидерландах TTF) выросла до рекордных 172 евро/МВт, а будущие сделки говорят о том, что зимой цена на газ в Европе составит 188 евро/МВт, т.е. в два раза больше, чем прошлой зимой и в 10 раз больше, чем в 2019-2020 гг", – пишет Маурицас.

По его прогнозам, в будущем, когда Европа найдет альтернативных поставщиков, цены снизятся, но несколько лет они будут выше цен 2018-2020 гг. Экономист отметил, что высокие цены на газ повысят и цены на электричество.

"В июле 2022 г. цены на электричество в Литве достигли рекордных высот и составили 305 евро/МВт, этой зимой могут быть новые рекорды, особенно, если зима будет холодной", – заметил Маурицас.

По его словам, цены на природный газ может снизить падение спроса или теплая зима.

"Поэтому Еврокомиссия призывает сокращать расходы газа. Однако перспектив в связи с возобновлением поставок из России немного, очень вероятно, что Россия будет пытаться сделать все, чтобы вызвать в Европе значительный экономический и энергетический кризис, переключая внимание Европы с войны в Украине, т.е. Россия использует энергетику как гибридное оружие", – сказал экономист.

Если Европа этой зимой устоит перед давлением со стороны России, то в будущем будет легче, цены на газ снизятся.

А вот Россия, по его словам, находится в иной ситуации: "Чем дольше будет продолжаться энергетическая и экономическая война с Европой и война в Украине, тем хуже для российской экономики. Россия лишится европейских рынков и рынков других стран, а альтернативные покупатели, например, Китай, будут требовать больших скидок, кроме того, вырастут транспортные расходы".

"Европе надо потерпеть, сохранять единство, тогда после холодной зимы придет светлая весна, а Россия будет глубже погрязать в кое-что покоричневее глины", – пишет Маурицас.