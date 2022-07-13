"ВВП Литвы в 2021 году составил 55,4 млрд. евро, а экспорт литовским грузовым транспортом (дорожным, железнодорожным и морским) в Россию в 2021 г. составлял всего 0,28 млрд. евро - около 0,5 проц. валового внутреннего продукта (ВВП) Литвы. Потери, но уж точно не такие, как себе представляет губернатор Калининграда", - на своей странице в "Facebook" написал Ж. Маурицас.

Он поясняет, что такие слова губернатора не должны удивлять, поскольку российская пропаганда уже несколько лет транслирует сообщение, что страны Балтии сильно зависимы от транзита российских и белорусских грузов. По словам Ж. Маурицаса, такие сообщения не соответствуют действительности и об этом свидетельствуют экономические показатели.

"Экспорт товаров литовского происхождения в Россию в 2021 г. составлял 0,37 млрд. евро – 0,7 проц. ВВП. Тем временем весной 2022 г. экспорт товаров литовского происхождения в Россию сократился примерно на 60 проц., а в настоящее время поток почти прекратился, поэтому Литва не понесет дополнительного экономического ущерба из-за остановки движения товаров", - сказал экономист.

"Экспорт литовских услуг в Россию в 2021 г. составлял 0,78 млрд. евро – 1,4 проц. ВВП. Общий экспорт Литвы в Россию в 2021 г. составлял 2,1 проц. ВВП", - добавил он.

ЭЛЬТА напоминает, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов предлагает полностью запретить движение товаров между странами Балтии и Россией, за исключением транзита. Такое предложение губернатор представил в качестве ответа на вступившие в силу санкции Евросоюза, в результате которых Литва ограничила транзит различных товаров в Калининград.