Экономист о статистике банкротств: это один из показателей, вызывающих приятное удивление

По данным Службы аудита, бухгалтерского учета, оценки имущества и управления неплатежеспособностью, в первом полугодии 2023 г. в Литве было возбуждено 541 дело о банкротстве, в то время как за аналогичный период прошлого года таких дело было 658. Для сравнения, показатели за первые полугодия 2018 и 2019 гг. составляли 1130 и 852 соответственно.

"Для меня это один из показателей бизнес-среды, вызывающих наиболее приятное удивление, свидетельствующий о том, что, за последние несколько кварталов, несмотря на предыдущий скачок цен на энергоносители, инфляцию выше 20 проц. и растущие процентные ставки, бизнес-результаты сохранили способность поддерживать и платежеспособность, и ликвидность компаний", — написал он в Facebook.

Экономист напомнил, что с окончанием пандемии и господдержки вполне естественно было ожидать, что уровень банкротств быстро вернется к допандемическому уровню 2018-2019 гг.