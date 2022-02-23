Канцлер Германии Олаф Шольц во вторник сообщил, что приостанавливается сертификация проекта Nord Stream 2. Это было реакцией на признание Москвой независимости ДНР и ЛНР.

На это решение Германии в Twitter ответил бывший президент РФ, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, заявив, что в скором времени европейцам придется дорого платить за газ.

"Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток-2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить €2 тыс. за тысячу кубов газа", — написал он.

Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас отметил, что такой цена уже была в декабре 2021 года, сейчас она уже почти в два раза меньше.

"Цена снизилась почти на 41%. Это примерно на 800 евро за 1000 куб. м. "Нормальная" цена, до кризиса 2018–2019 гг. была 15–25 евро за МВт. А они думают, что цена будет в 8–10 раз выше. Это не очень реально, – сказал он.

"2000 евро за 1000 куб. м – было в конце декабря. Россия с 21 декабря остановила поставки через Yamal, вот через несколько дней цена и подскочила. Европа не подготовилась к зиме, хранилища были полупустыми, особенно в Германии. Тогда была большая неопределенность в области геополитики и из-за климатических условий. К счастью, зима была теплой. <...> Говорят об уровне цен в 7 раз выше, чем в США", – сказал Маурицас.

Однако, по его оценке, вероятность сохранения высокой цены невелика. Она может держаться на высоте, но недолго и в том случае, если Европа не подготовится к следующей зиме и поставки газа будут меньше (однако России непросто это сделать, поскольку заключены долгосрочные контракты).

На вопрос, что высокие цены на газ будут значить для европейцев, собеседник сказал, что если они будут держаться долго, то цены на электричество и газ будут такими, как сейчас. По словам экономиста, скачок цен нанесет вред обеим сторонам.

"Скачок цен нанесет вред обеим сторонам – России, может, даже больше, он не сможет держаться долго. Следующей зимой могут быть такие цены, но через несколько лет страны предпримут необходимые действия, и уровень цен снизится. На энергетическом рынке из-за конкуренции долго высокие цены удерживать сложно. В течение 2-3 лет страны больше инвестируют в инфраструктуру, появится предложение, но это не значит, что цены вернутся на тот уровень, который был в 2019 г., но и не будут такими как в декабре прошлого года", – прогнозирует он.

"Думаю, Европа обратит на это внимание. Будет вести переговоры, как отдельно, так и с Катаром, и США уже ведет переговоры в связи с дефицитными поставками, будет стараться заполнить хранилища, сделает все, чтобы сценарий не повторился, ведь, можно сказать, Европа попалась, поскольку не была готова. Не было готовности, тут "проспали" и норвежцы, они могут увеличить добычу газа", – прибавил экономист.

Кроме того, по его словам, Европа может использовать танкеты-хранилища, поэтому шансов оказывать давление на Европу у России меньше.

"Европа может взять некоторые танкеры-хранилища из Азии, заполнить их перед зимним сезоном. Такое явление нередкое. Когда на рынке бывают такие пертурбации, стоят заполненные нефтяные танкеры и ждут своего времени. Цена поднимается, они подходят, перекачивают нефть и отправляются за новой туда, где цена лучше. А в Европе из-за России еще несколько лет цена будет высокой, вот сюда и будут приходить танкеры. У России становится меньше шансов оказывать давление на Россию, а через 2-3 года она снизится еще больше", – заметил Маурицас.