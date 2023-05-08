"Еще больше справедливости! Так красиво сегодня министр финансов объявила об изменениях в налоговых предложениях после открытых консультаций. Однако, похоже, что после этого пересмотра налогов соотношение бюджетных доходов к ВВП, по которому мы волочимся в самом конце ЕС, может еще сократиться.

На прошлой неделе правительство стратегически хорошо решило объявить о пересмотре налогов, начав с положительного известия, которое нравится всем: уравнять ННД с MЗП в долгосрочной перспективе.

Это очень хорошая идея, но должны быть ясны источники, из которых будет финансироваться та потеря бюджета. Потому что все эти повышения налогов, представленные в марте и доработанные сейчас, таких сумм не сгенерируют", — написал он в Facebook.

Экономист банка SEB отметил, что было бы очень полезно, если бы Министерство финансов публично огласило, какие дополнительные доходы и какую потерю бюджетных доходов оно планирует по каждому отдельному предложенному решению, связанному с налоговомым изменением.

"Я знаю, что банально в очередной раз приводить в пример эстонцев, правительство которых также представило предложение по налоговым изменениям, однако там никто и не скрывает цели: увеличить бюджетные доходы для усиления финансирования национальной обороны, инфраструктуры и зеленой трансформации. Возможно, такая прямолинейность снизит шансы на одобрение такой реформы, посмотрим, однако напомню, что соотношение бюджетных доходов к ВВП в Эстонии и так выше, чем в Литве", — добавил Т. Повилаускас.

ELTA напоминает, что по предложению Минфина в 2024 г. соотношение МЗП к ННД согласно запланированному повышению ММЗ на 10 проц. и ННД на 20 проц. составит 81 проц.

В то время 100-процентное соотношение, если ННД будет расти в два раза быстрее, чем ММЗ, может быть достигнуто к 2028 году. По планам на тот год, ННД и ММЗ могут достичь почти 1200 евро.

Министерство указывает, что с ростом ННД налоговое бремя для лиц с доходом до 1 средней заработной платы (СЗП) продолжит последовательно снижаться. До 1 средней заработной платы (СЗП) в Литве зарабатывают 70 проц. – 811 тыс. человек. Предполагается, что СЗП в 2024 году составит 2045 евро "на бумаге".

По подсчетам, в следующем году решение обойдется в примерно 200 млн евро, а к 2028 г. его нагрузка на госбюджет составит 573 млн евро.