Экономист о налоговой реформе: сейчас не время для экспериментов

"Больше негативное (отношение к налоговой реформе — ELTA) по нескольким аспектам. Прежде всего, это аспект неопределенности, потому что экономическая ситуация сейчас не из лучших. Существует множество рисков, которые могут потянуть экономику вниз, и сейчас не время для экспериментов с налогами, лучше оставить их такими, какие они есть, со всеми их плюсами и минусами", — сказал А. Изгородинас в понедельник в эфире радиостанции Žinių radijas.

"Второй момент, я бы выделил налогообложение индивидуальной деятельности. Здесь я вижу алогичность государства, потому что с одной стороны власти и правительство поощряют предпринимательство, создание новых компаний, с другой стороны мы говорим, что надо повышать налогообложение индивидуальной деятельности. С одной стороны мы что-то делаем, с другой стороны убиваем предпринимательство за счет повышения налогообложения индивидуальной деятельности", — подчеркнул он.