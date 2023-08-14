Экономист о налоговой реформе: сейчас не время для экспериментов

"Больше негативное (отношение к налоговой реформе — ELTA) по нескольким аспектам. Прежде всего, это аспект неопределенности, потому что экономическая ситуация сейчас не из лучших. Существует множество рисков, которые могут потянуть экономику вниз, и сейчас не время для экспериментов с налогами, лучше оставить их такими, какие они есть, со всеми их плюсами и минусами", — сказал А. Изгородинас в понедельник в эфире радиостанции Žinių radijas.
"Второй момент, я бы выделил налогообложение индивидуальной деятельности. Здесь я вижу алогичность государства, потому что с одной стороны власти и правительство поощряют предпринимательство, создание новых компаний, с другой стороны мы говорим, что надо повышать налогообложение индивидуальной деятельности. С одной стороны мы что-то делаем, с другой стороны убиваем предпринимательство за счет повышения налогообложения индивидуальной деятельности", — подчеркнул он.
В итоге, экономист заявил, что серьезная проблема Литвы заключается в том, что каждая новая власть берется за новые реформы. По его словам, необходимо прекратить это делать и разработать стабильную концепцию в долгосрочной перспективе.
"Вижу очень серьезную проблему Литвы — мы страна постоянных реформ. Приходит новая власть – берется за новые реформы, приходит следующая власть – и она берется за реформы. Необходимо прекратить это делать и наконец иметь какую-то стабильную концепцию на 5-10 лет вперед, и это, наверное, в большей степени касается налогов", — сказал экономист.
Пакет реформы системы налогообложения, вызвавший много споров, после внесения был одобрен Сеймом в конце июня.