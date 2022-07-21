Экономист о грядущей зиме: в крайнем случае это будет как в 2007/2008 г.

Экономист сказал, что сейчас Европа значительно сдерживает инфляцию.

По словам Куодиса, если бы не схемы европейских субсидий, инфляция была бы еще выше.

"Цены на энергию, которые отражаются в инфляции, - это прямой эффект, а косвенный переходит во все звенья продуктов питания, промышленность и т.д.", – сказал он.

На вопрос, на сколько цены могут вырасти из-за ослабления курса евро к доллару, экономист ответил: "Сейчас центробанки с разной скоростью повышают процентные ставки, если на рынках будут перемены из-за решения Центробанка Европы, то доллар может еще больше укрепиться.

10 лет назад евро стоил 1,6 доллара, сейчас уже почти 1 к 1. Исторически евро всегда был сильнее. Если без влияния других факторов, доллар укрепится на 10%, а нефть в окончательном счете подорожает на 40%, то горючее подорожает на 4%. Это достаточно значимо".

Куодис повторил, что инфляция сейчас сдерживается, но рано или поздно, со схемами субсидирования будет покончено.

"Плюс, потенциально ждет энергетическая зима", – прибавил он.

По его словам, неясно, будет ли зимой газ и по какой цене.

"Если Nord Stream закроется, будет ядерная зима. Уже сейчас есть оценка зимы в разных странах, в отдельных спад ВВП составит 6%. Болезненно это скажется на Чехии, Венгрии, Словакии", – сказал он, заметив, что страны могут начать накапливать газ, не делиться с другими, это будет еще одним вызовом.

"Если через имеющуюся инфраструктуру можно будет делиться газом, болеть будет меньше, но в крайнем случае может быть так, как в 2007-2008 гг., когда страны не давали другим, поскольку не хватало им самим, тогда началась глобальная инфляция. Поскольку если ты у себя накапливаешь еду, то где-то растут цены", – сказал Куодис.