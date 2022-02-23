"Станет намного сложнее осуществить международный перевод и при продаже энергоресурсов и при покупке разных товаров", – сказал 23 февраля Мачюлис.
"По сути отключение от SWIFT означает, что государство изолируют от международного пространства, торговли. Варится в собственном прокисшем соку", – прибавил он.
Однако экономист обратил внимание на то, что подобного результата можно добиться иными путями и без отключения от SWIFT всего государства.
"Это можно сделать через разные ведомства, что уже сделали США. Ввели санкции в отношении двух банков, которые финансируют специфические проекты в России, которые больше никто не финансировал бы. Эти банки не могут брать кредиты на международном рынке и принимать расчеты. Они изолированы в пределах своей страны", – сказал он.
Мачюлис считает, что полная остановка торговли с Россией не окажет на Литву особого воздействия.
"У Литвы нет активной торговли с Россией, инвестиций немного. Есть еще реэкспорт, эти компании понесут убытки, но почти полное отключение Литвы от России произошло после аннексии Крыма и экспорт литовских товаров составляет всего 2%. Такое вот и воздействие. Даже если все остановится, это не будет большой трагедией", – заметил экономист.
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