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Все чаще говорят о том, что одним из основных элементов санкций в отношении России может быть ее отключение от глобальной системы платежей SWIFT, экономист Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что это решение означало бы для этой страны полное ограничение международной торговли.
Nerijus Mačiulis
Nerijus Mačiulis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Станет намного сложнее осуществить международный перевод и при продаже энергоресурсов и при покупке разных товаров", – сказал 23 февраля Мачюлис.

"По сути отключение от SWIFT означает, что государство изолируют от международного пространства, торговли. Варится в собственном прокисшем соку", – прибавил он.

Однако экономист обратил внимание на то, что подобного результата можно добиться иными путями и без отключения от SWIFT всего государства.

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"Это можно сделать через разные ведомства, что уже сделали США. Ввели санкции в отношении двух банков, которые финансируют специфические проекты в России, которые больше никто не финансировал бы. Эти банки не могут брать кредиты на международном рынке и принимать расчеты. Они изолированы в пределах своей страны", – сказал он.

Мачюлис считает, что полная остановка торговли с Россией не окажет на Литву особого воздействия.

Литвы нет активной торговли с Россией, инвестиций немного. Есть еще реэкспорт, эти компании понесут убытки, но почти полное отключение Литвы от России произошло после аннексии Крыма и экспорт литовских товаров составляет всего 2%. Такое вот и воздействие. Даже если все остановится, это не будет большой трагедией", – заметил экономист.

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