Экономист о ценах на дизельное топливо: перспектива плохая

Экономист банка Luminor Маурицас во вторник в социальной сети поделился объяснением, почему в Литве цены на дизельное топливо выше, чем на бензин, несмотря на более низкий акциз. По его словам, в ЕС нет достаточных мощностей для производства дизельного топлива, поэтому около 30% его количества ЕС импортирует.

"Больше всего дизельного топлива ЕС импортирует из России (50–70% всего импорта или 15–20% всего количества, потребляемого в ЕС) – за это надо "благодарить" немцев и бюрократов ЕС, которые производили много дизельных автомобилей (утверждая, что они экологичнее бензиновых), но "забыли" инвестировать в производства дизельного топлива (утверждая, что это неэкологично)", – пишет экономист.

По его словам, из-за этого появился дисбаланс спроса и предложения, который выравнивали за счет импорта из России, но после вторжения России в Украину перспектива импорта из России повисла на волоске, а это повысило цену на дизель.

"Масла в огонь подлили забастовки на французских нефтеперерабатывающих предприятиях, из-за которых снизили производство дизельного топлива. Кроме того, в ЕС вырос спрос на дизельное топливо, поскольку после подорожания электричества и газа, выросло потребление дизельного топлива (в секторе энергетики и промышленности)", – продолжил Маурицас.

По его словам, можно радоваться, что в Литве цены на бензин и дизель одни из самых низких в ЕС (и самые низкие в странах Балтии). Средняя цена на дизель, по его словам, в ЕС составляет 1,97 евро за литр (в Литве – 1,91 евро), а на бензин – 1,83 евро (в Литве – 1,70 евро за литр). Но дизельное топливо в ЕС может дорожать и дальше.

"Какие перспективы? Никаких, ведь в феврале 2023 г. вступает эмбарго на импорт дизеля из России, поэтому дизель в ЕС может подорожать еще больше", – прогнозирует Маурицас.

С 28 сентября по 17 октября базовые цены на горючее в Литве повысились: бензин подорожал на 0,14 евро, а дизель на 0,25 евро за литр.