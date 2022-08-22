"Сейчас это будет крутиться около 20 проц., нет никаких предпосылок, чтобы она вдруг снизилась. Или она будет чуть выше нынешних 21 проц., или чуть ниже, так как многие цены на сырье и базовые цены на мировых рынках отступают от максимума, но газ, электроэнергия идут в противоположную сторону", – сказал в понедельник Р.Рудзикис Ziniu radijas.

Цены на мировых биржах – в долларах и если мы что-то покупаем в долларах, а евро по отношению к доллару слабеет, то цена купленного продукта в пересчете на евро поднимается, пояснил экономист.

"Если считать в долларах, то и древесина, и хлопок, и пшеница, и молоко, основные металлы, все отступает от максимума, и даже понемногу дешевеет, нефть также уже от максимума отступила не так уж мало и несколько недель дешевеет, но в пересчете на евро картина ухудшается, так как темпы ужесточения денежной политики обоих центробанков отличаются", – пояснил профессор ВУ.

По его словам, различные скорости повышения процентов Европейского центробанка (ЕЦБ) и Центрального банка США снижают евро и тем самым повышают инфляцию.

"В июле ЕЦБ повысил базовую процентную норму и наконец достиг 0, в то время как федеральная система резервов США уж подняла базовую процентную норму до 2,5 проц. и прогнозирует, что в конце года будет 3,5 проц.", – пояснил Р. Рудзикис.

Профессор ВУ подчеркнул также, что большое влияние на инфляцию окажут и цены на нефть, предугадать которые очень трудно.

"Очень трудно предугадать, как будет с ценами на нефть, так как с одной стороны, мы видим падение цен на нефть, по большей части из-за того, что мир ожидает рецессии и таким образом надеется, что спрос будет меньше, но с другой стороны, ряд месяцев США продавали свои стратегические запасы, ясно, что они этот процесс вскоре закончат и тогда снова начнется движение в противоположенном направлении. С инфляцией действительно не очень ясно", – сказал экономист.

В июле 2022 г. (июль 2022г. по сравнению с июлем 2021 г.) инфляция составила 21,6 проц., сообщил в понедельник Департамент статистики. Цены на потребительские товары за год выросли на 25,6 проц., на услуги - на 12,3 проц. Цены, администрируемые институциями государства и самоуправлений, выросли за год на 32 проц., рыночные – на 20 проц.

В июле этого года, по сравнению с июнем, цены на потребительские товары и услуги выросли на 1,2 проц.

Среднегодовая инфляция в июле составила 13,4 проц.